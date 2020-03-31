В Сирии военнослужащие США сделали очередную попытку спровоцировать российскую военную полицию.

Как сообщается, российский патруль был остановлен американским блокпостом, при этом место дислокации которого не было согласовано с властями Сирии. Таким образом, военные США преградили трассу, через которую осуществляет совместный контроль России и Турции по согласованию с Сирией.

Российский патруль направился в объезд блокпоста, однако американские военные такое развитие событий предвидели и заранее подготовили “ловушки”. В результате, в них угодила техника, в частности, “Тигр” и БТР-82А. Вытащить бронетехнику помог “Тайфун-К”. Машины были возвращены на дороги, и патруль продолжит свой ход.