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В Новосибирской области завершено расследование дела о гибели женщины, упавшей в коммунальную яму. Следователи направили его в суд.

Напоминаем, что в ноябре 2019 году в яму с водой, вырытую коммунальщиками на улице Зеленая роща в Купино, упала 48-летняя женщина. Ей не удалось выбраться из воды, и в итоге она утонула. После этого было возбуждено уголовное дело в отношении и. о. главы МУП «Теплосети» и мастера.

Оказалось, что в сентябре предыдущего года работники муниципального унитарного предприятия разрыли яму для ликвидации прорыва водопровода. После проведенных работ сотрудники рассказали руководителю, что в будущем на этом участке нужно будет провести масштабный ремонт, а для этого снова придется рыть землю. Однако во избежание «лишней» работы, глава предприятия просто приказал не зарывать текущую яму.

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