В новом выпуске шоу “Давай поженимся” телеведущей Розе Сябитовой удалось изрядно удивить своих коллег рассказом о собственном интимном опыте.

На этот раз женихом в передаче выступил 43-летний Сергей, рассказавший, что он имел около полутора тысяч свиданий с девушками. После этого ему был задан вопрос, заканчивались ли все эти встречи сексом, а также у него спросили, как понять, что девушка уже на первом свидании готова на интим.

Как заявил Сергей, он придумал специальный “тест”, по которому и выявляет таких девушек. Затем Сябитова поинтересовалась, как поступает мужчина в случае, если девушке интересен только секс.

Ведущая сообщила, что столкнулась с такой ситуацией, что мужчины боятся подобных девушек – она пыталась найти секс на один-два раза, и у неё это никогда не получалось. А однажды её и вовсе назвали проституткой.

Коллеги Сябитовой даже не сразу поверили в её слова. Затем она заявила, что мужчины врут, когда говорят, что ищут встреч на одну ночь.