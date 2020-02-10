На церемонии вручения премии “Оскар” певица Билли Айлиш позабавила пользователей Сети своей реакцией на одно из выступлений.
На сцене выступили актрисы и комедиантки Кристен Уиг и Майя Рудольф. Они исполнили шутливую песню These Boots Are Made For Walkin и Lady in Red, которая рассмешила весь зал. Реакция же Айлиш больше похожа на сильное недоумение.
Всего за несколько минут её выражение лица стало настоящим мемом, и пользователи Сети начали предлагать свои различные варианты происходящего. Так, было высказано, что так выглядит лицо, когда завтра понедельник. Другой комментатор сообщил, что у него такое же настроение по жизни, как и реакция Айлиш.
Некоторые даже высказали предположение, что певица так отреагировала, увидев собственное лицо на экране.
Billie Eilish reacts to Maya Rudolph and Kristen Wiig's impromptu musical medley #Oscars pic.twitter.com/5qe8MGMGcA— MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020