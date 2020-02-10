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Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов, звезды «Уральских пельменей», станут следующими гостями популярного шоу «Вечерний Ургант».

На страничке передачи в соцсети «Инстаграм» сообщается о том, что артисты посетят съемки в понедельник, 10 февраля. Помимо них в телешоу также примет участие Светлана Иванова, российская киноактриса, получившая большую известность после съемок в фильме «Легенда № 17».

В ходе беседы с журналистами Исаев отметил, что организаторы «Вечернего Урганта» сами выбрали состав участников. Он добавил, что они хотели увидеть «старичков» творческого коллектива, поэтому им предложили пригласить Ксению Корневу и Романа Постовалова, но в итоге они остановились на данном варианте.

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