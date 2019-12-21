Любовь и жалость в ряде языках обозначаются одним словом

При изучении свыше двух тысяч языков разных народов планеты исследователи выяснили, что в ряде наречиях любовь и жалость обозначается идентичной словесной формой.

Согласно словам лингвистов, данное явление объясняется различными способами описания чувств и эмоций у тех или иных наций, базирующихся на разных культурных ценностях. К примеру, в языке ротуманцев словом «ханиси» описывают проявление, как жалости, так и любви к человеку или любому другому живому существу.

Ученые затем проанализировали другие слова, используемые индоевропейскими народами, и обнаружили, что такие чувства как беспокойство и гнев зачастую обозначаются схожими словоформами.