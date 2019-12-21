Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА

Любовь и жалость в ряде языках обозначаются одним словом

Дата:
При изучении свыше двух тысяч языков разных народов планеты исследователи выяснили, что в ряде наречиях любовь и жалость обозначается идентичной слове

При изучении свыше двух тысяч языков разных народов планеты исследователи выяснили, что в ряде наречиях любовь и жалость обозначается идентичной словесной формой.

Согласно словам лингвистов, данное явление объясняется различными способами описания чувств и эмоций у тех или иных наций, базирующихся на разных культурных ценностях. К примеру, в языке ротуманцев словом «ханиси» описывают проявление, как жалости, так и любви к человеку или любому другому живому существу.

Ученые затем проанализировали другие слова, используемые индоевропейскими народами, и обнаружили, что такие чувства как беспокойство и гнев зачастую обозначаются схожими словоформами.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Ученые обнаружили связь между полом и склонностью к сведениям счетов с жизнью
  2. Ученые рассказали об улучшении внимания с помощью ритмов мозга
  3. Ученые определили самые привлекательные участки женской груди

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые: Причиной массового вымирания на Земле могла стать планета X

Доклад ООН: как восстановить природу и не допустить человеческих страданий

Датские ученые провели испытания нового метода лечения рака

Ученые обнаружили предотвращающий старение и лечащий рак белок

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках