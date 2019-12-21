В Саранске 15-летняя школьница забеременела после секса с незнакомцем

В городе Саранск в больницу обратилась пятнадцатилетняя учащаяся одной из местных школ, пожаловавшись на ухудшение самочувствия. В итоге стало известно, что она беременна от незнакомца.

После проведения тщательного медицинского осмотра врачи выяснили, что примерно через 8 месяцев девятиклассница станет мамой. Девушка не сообщает, с кем именно она спала. Она также не знает, кто приходится ребенку отцом, так как сообщила, что у нее было несколько сексуальных партнеров.

Подруги школьницы при этом отмечают, что ранее она рассказала им, что в родном городе занималась сексом по согласию, а в соседнем над ней якобы сексуально надругались. В настоящий момент времени полицейские пытаются разобраться в обстоятельствах произошедшего.