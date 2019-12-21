Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В Саранске 15-летняя школьница забеременела после секса с незнакомцем

Дата:
В городе Саранск в больницу обратилась пятнадцатилетняя учащаяся одной из местных школ, пожаловавшись на ухудшение самочувствия. В итоге стало известн

В городе Саранск в больницу обратилась пятнадцатилетняя учащаяся одной из местных школ, пожаловавшись на ухудшение самочувствия. В итоге стало известно, что она беременна от незнакомца.

После проведения тщательного медицинского осмотра врачи выяснили, что примерно через 8 месяцев девятиклассница станет мамой. Девушка не сообщает, с кем именно она спала. Она также не знает, кто приходится ребенку отцом, так как сообщила, что у нее было несколько сексуальных партнеров.

Подруги школьницы при этом отмечают, что ранее она рассказала им, что в родном городе занималась сексом по согласию, а в соседнем над ней якобы сексуально надругались. В настоящий момент времени полицейские пытаются разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Ростове выбрали нового перевозчика на маршрут № 85а
  2. Жителей Москвы призвали не выкидывать банки с икрой
  3. Волочкову подвергли жесткой критике за вялый банан в кадре

Эти новости могут вас заинтересовать

Анастасия Квитко показала на видео свою роскошную фигуру в прозрачном боди

Ученые рассказали, почему общение с кошками может быть опасно

ARM создает мозговой имплантат с обратной связью

Человеческие волосы, птичьи перья и чешуя произошли от одного предка

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках