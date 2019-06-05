Шимпанзе оказываются в «лесных гетто» из-за действий людей

После трехдневной встречи в Германии эксперты заявили во вторник, 4 июня, что из-за городской экспансии и охотников шимпанзе, ближайшим родственникам людей в животном мире, приходится уходить в так называемые «лесные гетто» (оставшиеся островки не тронутой человеком дикой природы).

Все четыре подвида африканского примата находятся под угрозой исчезновения, по крайней мере, популяция одного из них – западного шимпанзе – в течение трех поколений уменьшилась более чем на 80 процентов.

Сорок экспертов по шимпанзе со всего мира с 300-летним опытом работы в полевых условиях выступили с коллективным призывом спасти единственное животное, чья ДНК совпадает с человеческой на 98 процентов.

«За те десятилетия, когда мы работали с дикими сообществами шимпанзе, мы четко видели, как наши учебные группы потихоньку оказывались в изоляции», – говорится в заявлении.

«Шимпанзе попадали в лесные гетто».

Основной угрозой для шимпанзе и других крупных млекопитающих является потеря среды обитания.

В Африке все еще есть большие участки нетронутых лесов и саванн, но эти районы быстро сокращаются из-за растущих городов, добычи полезных ископаемых, вырубки лесных массивов и промышленного сельского хозяйства.

Ожидается, что население континента, составляющее более 1,2 миллиарда человек, к середине столетия удвоится, а к концу столетия может превысить четыре миллиарда.

Количество трех подвидов шимпанзе исчисляется тысячами, а популяция восточных шимпанзе превышает 250 тысяч животных, встречающихся в основном в Демократической Республике Конго.

Западные шимпанзе уже уничтожены в Буркина-Фасо, Бенине, Гамбии и, возможно, в Того.

«Сорок лет назад мы проезжали 100 километров по грязной дороге, чтобы достичь границ парка, встречая по пути шимпанзе и слонов», – отметил Кристофер Беш, профессор Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге, Германия, ссылаясь на Национальный парк Тай в Кот-д’Ивуаре.

«В настоящее время вы должны добраться до границ парка, чтобы увидеть первый участок леса».

Последний общий предок

По словам Крикетт Сансы, доцента Вашингтонского университета в Миссури, которая десятилетиями работала в Треугольнике Гуалуго в Республике Конго, человек посягает на земли шимпанзе и охотится на них ради «мяса диких животных».

«Когда мы впервые прибыли в лес Ндоки, шимпанзе часто подходили к нам, проявляя любопытство», – вспоминает она.

Теперь они прячутся.

«Разумно, что они изменили свое поведение – от этого теперь зависит их выживание», – добавила Санса.

По данным недавнего исследования, в сравнении с шимпанзе, живущих в нетронутых лесах, животные, обитающие в районах, куда вторглись люди, демонстрируют снижение разнообразия усвоенного поведения.

Ученые, изучившие почти 150 сообществ шимпанзе в 17 странах мира, определили 31 действие, включая раскалывание орехов, добычу термитов или муравьев с помощью инструментов, сбор меда, бросание камней в качестве формы общения, которые выполнялись по-разному от одной группы к другой.

Чем больше людей вторгалось в окружающую среду, строя дороги, вырубая деревья, сажая плантации масличной пальмы, тем более равномерными становились эти действия.

Последний общий предок людей и шимпанзе жил около семи миллионов лет назад.

«Мы не произошли от бонобо или шимпанзе, но у нас с ними общий предок», – заявил Мартин Сурбек, приматолог из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка, тоже расположенного в Лейпциге.

Знаменитый антрополог Ирвен Девор однажды поразился равнодушию человечества к нашим ближайшим двоюродным братьям-приматам.

«Если во время наших путешествий в космосе мы столкнемся с существом, у которого генетический состав совпадет с человеческим на 98 процентов, то подумайте о деньгах, необходимых на изучение этого вида», – отметил ученый.

«Такие существа уже есть на Земле, и мы позволяем им вымирать».