В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова забыла втянуть живот

Анастасия Тарасова вместе с мужем, родственниками и друзьями отправилась в отпуск на море, откуда выложила уже несколько фотографий.

Модель в своём Instagram публикует снимки, на которых позирует в ярком купальнике и выбирает позы, выгодно подчёркивающие её фигуру. Однако недавно в Сети появилась фотография, где Анастасия стоит в обнимку со своей сестрой, и при этом живот модели немного выпирает.

Поклонники тут же обратили внимание на этот факт и выдвинули несколько версий. Согласно одной из них, такой животик явно указывает на первые месяцы беременности, и теперь осталось только ждать, когда новость будет подтверждено официально. Тем более что ранее Анастасия неоднократно говорила о желании иметь большую семью.

По другим догадкам, на прежних фотографиях модель следила за собой, втягивала живот, искала выгодные ракурсы или использовала фотошоп, а тут просто расслабилась и забылась.