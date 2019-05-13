Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов

Новое исследование Королевского колледжа Лондона показывает, что оценки учителей так же надежны, как стандартные экзамены при прогнозировании успеваемости учеников в образовательной сфере.

Исследователи отмечают, что полученные ими результаты, опубликованные сегодня в научном издании Journal of Child Psychology and Psychiatry, ставят вопрос о том, перевешивают ли преимущества стандартизированных экзаменов их затраты.

Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов. Оценки учителей предсказали около 90 процентов экзаменационных баллов, полученных учениками по программам подготовки GCSE и A-level.

Со-ведущий исследователь доктор Каили Римфельд из Института психиатрии, психологии и нейробиологии (IoPPN), отметила: «Мы впервые продемонстрировали, что оценки учителей предсказывают результаты GCSE и A-level так же, как и результаты предыдущих экзаменов. Тот факт, что итоги экзаменов так сильно коррелируют с оценками учителей, вызывает вопросы о ценности культуры тестирования, которой характеризуется обязательное образование в Великобритании».

Со-ведущий исследователь, д-р Маргарита Маланчини из IoPPN и Техасского университета в Остине, заявила: «Хоть тестирование и может стимулировать как учеников, так и учителей сосредоточить свои усилия на обучении, однако экзамены с высокими ставками могут привести к тому, что стандартный учебный опыт будет заменен попытками максимально хорошо подготовиться к тестам. По этим причинам мы предлагаем полагаться на оценки учителей для мониторинга успеваемости, а не на экзаменационные баллы, особенно в ранние школьные годы».

Предыдущее исследование было посвящено тому, как результаты экзаменов или оценки преподавателей предсказывают успехи учащихся, но их не сравнивали между собой. Исследователи смогли провести сравнение, связав данные из исследования раннего развития близнецов (TEDS) с оценками учителей и результатами экзаменов, полученных в Национальной базе данных учеников. Всего они проанализировали 5000 пар близнецов.

Предыдущее исследование Королевского колледжа Лондона установило, что генетические факторы оказывают основное влияние на результаты экзаменов программ GCSE и A-level. Используя данные TEDS, исследователи показали сильную генетическую корреляцию между оценками учителей и результатами экзаменов, подтверждая, что обе меры идентифицировали одних и тех же учеников и в основном измеряли одинаковые способности.

Учителя в Великобритании обязаны оценивать своих учеников до 14 лет, а дети сдают стандартные экзамены на протяжении всего школьного образования в Великобритании, включая SATS в 7 и 11 лет, GCSE в 16 лет и A-level в 18 лет.

Доктор Римфельд сказала: «Мы не против системы тестирования в целом и не считаем, что учителя должны увеличить свою нагрузку, ставя дополнительные оценки. Напротив, мы продемонстрировали, что современные методы оценки учителей являются мощными предсказателями успеха, позволяя школам сокращать количество тестов и при этом все также эффективно отслеживать прогресс учеников».

Доктор Маланчини добавила: «Наши результаты должны стать основой дебатов о целесообразности тестирования, как в начальной, так и в средней школе. Доверив учителям выполнение учебной программы и контроль за успехами, мы поспособствуем благополучию учеников и поможем вернуть в класс радость от изучения новых и неизведанных вещей».

Предыдущие исследования показали, что экзамены с высокими ставками могут повлиять на моральный дух учителей, а также на благополучие и психическое здоровье учащихся. В настоящее время исследователи стремятся изучить связи между школьным опытом и психическим здоровьем среди молодежи.