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НАУКА

Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным

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Издание Sexual Medicine опубликовало статью об исследовании, проведённом среди более чем тысячи мужчин, сделавших операцию по увеличению полового орга

Издание Sexual Medicine опубликовало статью об исследовании, проведённом среди более чем тысячи мужчин, сделавших операцию по увеличению полового органа.

Исследователи из Центра медицинских наук университета Техаса в Хьюстоне проанализировали информацию, полученную во время наблюдений за мужчинами, решивших хирургическим или альтернативным способом увеличить свои половые органы.

По словам учёных, нехирургические процедуры достаточно редко оказывались успешными, и даже в этом случае речь шла не более чем о двух сантиметрах. При этом гораздо чаще возникали различные осложнения, которые могли быть достаточно серьёзными — вплоть до угрозы жизни.

Хирургические операции оказались более эффективными — согласно отзывам, у перенесших их людей значительно увеличился размер полового органа. Однако подобные методы также зачастую сопровождаются осложнениями, к тому же эффективность операций не подтверждена другими исследованиями.

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