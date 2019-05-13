Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным

Издание Sexual Medicine опубликовало статью об исследовании, проведённом среди более чем тысячи мужчин, сделавших операцию по увеличению полового органа.

Исследователи из Центра медицинских наук университета Техаса в Хьюстоне проанализировали информацию, полученную во время наблюдений за мужчинами, решивших хирургическим или альтернативным способом увеличить свои половые органы.

По словам учёных, нехирургические процедуры достаточно редко оказывались успешными, и даже в этом случае речь шла не более чем о двух сантиметрах. При этом гораздо чаще возникали различные осложнения, которые могли быть достаточно серьёзными — вплоть до угрозы жизни.

Хирургические операции оказались более эффективными — согласно отзывам, у перенесших их людей значительно увеличился размер полового органа. Однако подобные методы также зачастую сопровождаются осложнениями, к тому же эффективность операций не подтверждена другими исследованиями.