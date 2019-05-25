Что такое многокомпонентный газоанализатор: особенности, принцип работы

Газоанализиторы контроля состава воздуха нашли активное применение во многих сегментах. Такое оборудование относиться к классу специализированного, так как обладает только определенным спектром действия. Его задача – контролировать состав воздуха и в случае малейших изменений оповещать об этом, что и позволит решить существующие трудности и серьёзные последствия.

Что собой представляют газоанализаторы контроля воздуха

Итак, газоанализаторы контроля воздуха – это портативные аналитические приборы, их цель обеспечивать высокий уровень безопасности во время работы в опасных условиях. К примеру, работая в шахте или метров, состав воздуха может быстро изменяться. Почувствовать изменения не представляется возможным, однако именно они могут спровоцировать серьезные проблемы в дальнейшем. При этом многокомпонентный газоанализатор и другие устройства схожего спектра действия позволяют оповестить о возможных изменениях.

На что способен многокомпонентный газоанализатор

Главная особенность устройство – они способны измерить более двух газов. Соответственно их можно смело использовать в самых сложных ситуациях. Можно привести простой пример: в шахтах состав воздуха может меняться в течении нескольких минут. И как показывает статистика, резкие изменения могут привести к взрыву, гибели рабочих и потери техники. Так что, прибор является универсальным и позволяет спасти человеческие жизни.

Главным элементом прибора выступает блок датчика (он выносной). Для начала его использования достаточно вытянуть блок датчика и включить устройство. Некоторые приборы имеют несколько сменных химических кассет. Благодаря этому можно постоянно контролировать состав и в случае чего определять виды газов. К примеру, после смены кассеты можно выполнять анализ других газов, которые могут быть в воздухе.

Какой принцип действия применяется

Многокомпонентный газоанализатор отличается по принципу своего действия, среди основных можно выделить:

Оптический. Инфракрасный. Электрохимический. Термохимический и другими.

На рынке представлено два основных типа: портативный и стационарный. Портативные являются более востребованными, так как благодаря ним можно выполнять анализ разных площадей в зависимости от ситуации. Стационарные чаще всего используются на производственных предприятиях, где важно контролировать состав воздуха и наличие газов. Работать с прибором достаточно просто, ведь он имеет удобный интерфейс и несколько основных функций. Однако он требует постоянно, и самое главное – правильного обслуживания, в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы.

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