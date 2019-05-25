Ученые разработали простой тест для измерения гормонов стресса

Стресс часто называют «незаметным убийцей» из-за его скрытного и не до конца изученного воздействия на состояние человека, способного вызвать болезни сердца или ухудшить психическое здоровье.

Недавно исследователи из Университета Цинциннати (UC) разработали новый тест, благодаря которому можно легко и просто измерить общие гормоны стресса, используя пот, кровь, мочу или слюну пациента. В будущем они надеются использовать свои идеи для создания простого устройства, которое люди смогут применять у себя дома для наблюдения за своим здоровьем.

Результаты исследования были опубликованы в мае в журнале American Chemical Society Sensors.

«Я хотел создать что-то простое и легкое для применения», – отметил Эндрю Штекл, профессор электротехники в Колледже инженерии и прикладных наук Университета Цинциннати.

«Он может не дать вам всей информации, но при этом подскажет, следует ли вам обратиться к профессионалу за квалифицированной помощью», – сказал Штекл.

Исследователи из Цинциннати разработали устройство, которое использует ультрафиолетовый свет для измерения гормонов стресса в капле крови, пота, мочи или слюны. Эти стрессовые биомаркеры находятся во всех указанных жидкостях, хотя и в разных количествах, заявил Штекл.

«Он измеряет не один, а сразу несколько биомаркеров. И его можно применять к различным жидкостям организма. Это уникальный тест», – добавил специалист.

Штекл много лет изучал биосенсоры в своей лаборатории наноэлектроники. Его последняя статья в журнале является частью серии исследовательских работ, рассказывающих о биосенсорах, включая материал, в котором представлен обзор методов диагностики признаков стресса на месте оказания медицинской помощи.

Личный опыт, связанный с лечением его отца, помог ему понять, что домашний тест на различные проблемы со здоровьем был бы невероятно полезен.

«Мне приходилось часто приводить тесты в лабораторию или идти к врачу, чтобы сделать анализы для корректировки лекарств, принимаемых отцом. Я подумал, что было бы здорово, если бы он сам мог делать анализы, чтобы узнать, приключилась ли с ним беда или он просто вообразил себе что-то», – сказал Штекл. «Это не заменяет лабораторные анализы, но может подсказать пациентам, с чем они столкнулись».

Университет Цинциннати получил финансирование для проекта от Национального научного фонда и Исследовательской лаборатории ВВС США. Штекл сообщил, что военные изучают приступы стресса у своих пилотов и других военнослужащих, которым часто приходится работать на пределе человеческих возможностей.

«Пилоты подвергаются огромному стрессу во время миссий. Диспетчерам хотелось бы знать, когда летчик достигает своего предела, чтобы отстранить его от полетов до возможной катастрофы», – добавил Штекл.

Но у устройства UC имеются более широкие возможности для применения, сказал Штекл. Его лаборатория подготавливает девайс для коммерческого использования.

«Мы не собираемся заменить лабораторный анализ крови. Это не наша цель», – отметил специалист. «Но если вы чувствуете себя не очень хорошо и хотите хотя бы примерно знать, что не так с вашим организмом, то наш тест сможет помочь вам в этом».