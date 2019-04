Ученые рассказали, как распространяются суеверия

В Древнем Риме лидеры в одно время принимали решения по таким важным вопросам, как определение даты для проведения голосования или выбор места для нового города, основываясь на наличии или поведении птиц. Сейчас же строители часто убирают тринадцатый этаж из своих планов, а многие пешеходы стараются изо всех сил избегать ходьбы под лестницей.

Несмотря на широкое признание того, что подобные суеверия не являются рациональными, многие из них продолжают существовать и сегодня, управляя поведением больших групп людей.

В новом анализе, основанном на теории игр, два теоретика-биолога разработали модель, которая показывает, как суеверные убеждения могут утвердиться в социальных нормах общества. Их работа, появившаяся в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует, как группы людей, у каждой из которых имеются свои стартовые системы убеждений, развивают согласованный набор поведений, обеспечиваемый рядом последовательных социальных норм.

«Самое интересное в нашей работе это то, что мы показываем в ней, как в системах возникают наборы убеждений, превращающиеся затем в нормы поведения», – отмечает Эрол Акчай, доцент кафедры биологии в Университете Пенсильвания.

«Постепенно эти индивиды накапливают суеверия», – добавляет Брайс Морски, доктор наук. «Они могут сказать: “Хорошо, я считаю, что когда наблюдаю это событие, должен вести себя так, потому что другой человек будет вести себя так же”, и со временем, если им удастся использовать подобную стратегию, то суеверия приживутся и могут стать эволюционно стабильными».

Работа Морски и Акчай – это применение теории игр, которая пытается предсказать, как люди будут взаимодействовать и принимать решения в социальной среде. Они специально рассмотрели то, что известно как коррелированные равновесия – сценарии, в которых всем субъектам дают коррелированные сигналы, диктующую их реакцию на любую конкретную ситуацию.

«Классическим примером является светофор, – сообщает Акчай. «Если два человека приблизятся к перекрестку с разных сторон, то один из них увидит сигнал “стоп”, а другой – сигнал “идти”, и все это знают. Для обеих сторон будет рационально подчиниться свету».

В данном случае сигнал светофора окажется коррелирующим устройством или, скорее, «хореографом». Однако команда Пенна хотела узнать, что произойдет, если хореографа не будет. Если бы люди могли обратить внимание на множество других сигналов, способных направлять их действия, а их убеждения передавались бы в соответствии с успехом их решений, то возникнет ли в этом случае скоординированное поведение? Другими словами, может ли эволюция выступать в роли «слепого хореографа»?

«Что если велосипедист едет к перекрестку, а вместо светофора участники движения видят кошку», – отмечает Акчай. «Кошка не имеет отношения к перекрестку, но, возможно, люди решат, что, если они увидели черную кошку, то это означает, что им следует остановиться, или это, может означать, что приближающийся велосипедист собирается затормозить».

Несмотря на то, что цвет кошки не имеет отношения к вероятности остановки или продолжения движения приближающегося велосипедиста, иногда этот вид условной стратегии может привести к более высокой компенсации велосипедисту, если он будет коррелировать с суевериями других велосипедистов.

«Иногда разумно придерживаться этих иррациональных убеждений», – отмечает Морски.

В своей модели Морски и Акчай предполагают, что индивиды рациональны в том смысле, что они не слепо следуют какой-либо норме, а делают это только тогда, когда их убеждения приносят пользу. Они меняют свои убеждения, подражая убеждениям успешных людей. Это создает эволюционную динамику, в которой нормы «конкурируют» друг с другом, распространяясь и исчезая в группе. Этот эволюционный процесс в конечном итоге приводит к формированию новых социальных норм.

Морски и Акчай показали, что эволюционно стабильные нормы – те, которые не могут быть заменены другими, должны быть последовательными, то есть они успешно координируют индивидуальные поведения даже при отсутствии внешнего «хореографа».

Они обнаружили, что эти эволюционно устойчивые нормы, предписывающие, как должен вести себя индивид, и описывающие ожидания этого человека относительно поведения других людей, создают последовательную систему убеждений, которая помогает координировать общее поведение многих лиц, даже если эта координация не поддерживается внешним «хореографом».

Для дальнейшего изучения своих результатов исследователи надеются организовать социальные эксперименты, чтобы увидеть, могут ли люди начать придумывать свои собственные суеверия или убеждения, если отсутствуют чужие.