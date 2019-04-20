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Россиянин Алексей Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

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В главном бою турнира UFC Fight Night 149, который прошел в российском городе Санкт-Петербург состоялся бой между голландцем Алистаром Оверимом и росс

В главном бою турнира UFC Fight Night 149, который прошел в российском городе Санкт-Петербург состоялся бой между голландцем Алистаром Оверимом и россиянином Алексеем Олейником.

С первых секунд раунда поединок перешел в партер. Алексей попытался провести болевой прием, но голландец удачно вышел из захвата. Встав на ноги, Оверим сразу же нанес удар коленом в челюсть российскому бойцу, после чего Алексей слегка «поплыл». Но ближе к середине раунда Алексей Олейник включился и нанес ряд удачных серий по Овериму.

Голландец выдержал натиск соперника и как только Алексей утратил выносливость, Оверим ударом колена отправил российского бойца на пол, где серией сокрушительных ударов отправил в нокаут оппонента. Судье пришлось остановить поединок на 15 секунде конца раунда.

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