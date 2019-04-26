Исследователи: креативность не является прерогативой молодых

Если вы считаете, что великие ученые наиболее креативны в молодости, то сильно ошибаетесь.

Новое исследование лауреатов Нобелевской премии по экономике показывает, что существует два разных жизненных цикла творческой деятельности: один охватывает некоторых людей в начале их карьеры, а другой, который происходит чаще, в последующие годы.

В этом исследовании ранний пик творчества у лауреатов был обнаружен в возрасте 20 лет, а более поздний – в 50 лет.

Исследование подтверждает выводы предыдущих работ ученых, которые нашли сходные закономерности в искусстве и других науках.

«Мы считаем, что наши результаты не ограничиваются экономикой, так как могут применяться к креативности в более широком смысле», – сказал Брюс Вайнберг, ведущий автор исследования и профессор экономики в Университете штата Огайо.

«Многие люди считают, что креативность связана исключительно с молодежью, но в действительности это зависит от того, о каком именно творчестве идет речь».

Вайнберг провел исследование с Дэвидом Галенсоном, профессором экономики в Чикагском университете. Их исследование было опубликовано в специальном выпуске журнала De Economist.

В исследовании лауреаты Нобелевской премии, которые реализовали свою самую революционную работу в начале карьеры, как правило, являлись «концептуальными» новаторами.

Речь идет о новаторах, «мыслящих нестандартно» и бросающих вызов общепринятому мнению. Как правило, они нередко выступают с новыми идеями. По словам Вайнберга, концептуальные новаторы, обычно, достигают пика в начале своей карьеры, а затем погружаются в изучение уже принятых теорий.

Но есть еще один вид креативности, который можно найти среди «экспериментальных» новаторов, отметил ученый. Они накапливают знания в течение всей своей карьеры и находят инновационные способы анализа, интерпретации и синтеза этой информации в новых методах понимания.

Длительные периоды проб и ошибок, которые необходимы для открытия важных экспериментальных инноваций, приводят к тому, что они достигают пика в своей творческой деятельности лишь на поздней стадии карьеры.

«Достигните ли вы творческого пика в начале или в конце своей карьеры, зависит от вашего концептуального или экспериментального подхода», – добавил Вайнберг.

Исследователи приняли новый, эмпирический подход к исследованию, в котором приняли участие 31 лауреат. Они расположили лауреатов в списке, который начинается с экспериментальных новаторов и заканчивается концептуальными.

Это ранжирование основывалось на конкретных, объективных характеристиках самой важной работы лауреатов, которые свидетельствуют о концептуальном или экспериментальном подходе.

Например, экономисты-концептуалисты, как правило, используют предположения, доказательства и уравнения, а также имеют математическое приложение или введение в своих статьях.

Экспериментальные экономисты полагаются на прямой вывод из фактов, поэтому в их работах, как правило, больше ссылок на конкретные объекты, такие как места, периоды времени, отрасли или товары.

После классификации лауреатов исследователи определили возраст, в котором каждый лауреат внес свой самый важный вклад в экономику и мог быть рассмотрен как пик его творческой деятельности.

Сначала они выяснили, как ученые оценивают ценность и влияние исследовательской работы. Статья более влиятельна в той или иной области, когда другие ученые упоминают или цитируют ее в своей работе. Таким образом, чем больше цитат накапливает статья, тем более она влиятельна.

Вайнберг и Галенсон использовали два разных метода, чтобы рассчитать, в каком возрасте лауреаты упоминались чаще всего и, таким образом, находились на пике своего творчества.

Два метода показали, что концептуальные лауреаты достигли своего пика примерно в 29 или 25 лет. Экспериментальные лауреаты достигли своего пика, когда им было примерно вдвое больше – около 57 в одном методе или в середине 50 в другом.

В большинстве других исследований в этой области изучались различия в возрасте при достижении пика творчества между разными дисциплинами, такими как физика и медицинские науки. Эти исследования, как правило, обнаруживают небольшие различия между дисциплинами, причем ученые достигают пика к середине 30 или в начале 40 годов в большинстве научных областей.

«Наше исследование показывает, что пик креативности – это не столько продукт научной сферы, в которой вы находитесь, а скорее то, как вы подходите к своей работе», – отметил Вайнберг.