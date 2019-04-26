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Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

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Начавшиеся в Баку в рамках Гран-при Азербайджана свободные заезды были завершены раньше срока из-за попавшего в аварию 21-летнего британца Джорджа Рас

Начавшиеся в Баку в рамках Гран-при Азербайджана свободные заезды были завершены раньше срока из-за попавшего в аварию 21-летнего британца Джорджа Рассела, гонщика «Уильямса».

На 13-минуте он наехал на плохо закреплённый люк дренажной системы, который поднялся и ударил по нижней части машины, из-за чего она получила сильные повреждения. В частности, шасси пострадало настолько, что замена стала необходимой. Болид пришлось эвакуировать с места происшествия.

Рассел сможет выехать на трассу только на третьей тренировке.

Отмечается, что гонщик Шарль Леклер от «Феррари» проехался по люку первым, после чего он и вышел из паза.

Организаторами было принято решение прекратить тренировочную гонку, чтобы проверить все люки, находящиеся на трассе.

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