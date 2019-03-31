Зеленский рассказал, при каких условиях встретится с Путиным

Пока Петр Порошенко просит избирателей своего главного оппонента сменить убеждения и голосовать за него, Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов, интересующихся тем, как может пройти его встреча с президентом РФ Путиным.

Отвечая на вопрос журналистки, Владимир с недоумевающим лицом уточнил: «А что, уже есть дата, когда мы встречаемся с Путиным?»

Продолжая отвечать, Зеленский уточнил, что если встреча состоится, то он выразит своё удовлетворение возвратом украинских территорий в состав Украины (подразумевая Крым и Донбасс – примечание редакции discover24.ru). Также Владимир сказал, что уточнит у российского коллеги, сколько денег правительство России готово компенсировать за «отобранные» ранее территории.

В конце своей реплики кандидат в президенты Украины Зеленский сказал, что люди, приложившие руку к присвоению украинских территорий, прошли «страшный, жестокий и отвратительный путь».

Напомним, что 31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов в Украине. Во второй тур вышли Владимир Зеленский (очевидный лидер, согласно предварительным данным) и Петр Порошенко.