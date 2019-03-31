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Порошенко предложил электорату Зеленского перейти на его сторону

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По результатам выборов президента Украины, прошедших 31 марта 2019 года, лидирующие позиции заняли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. При этом действующий президент страны уступил своему оппоненту, получившему по предварительным данным не менее 30% голосов.

Комментируя прошедшие выборы, Петр Порошенко обратился к избирателям, голосовавшим за Владимира Зеленского. Тут важным будет отметить, что большая часть электората кандидата Зеленского – украинцы в возрасте до 30 лет. Обращаясь к ним, Порошенко призвал потенциальных избирателей голосовать во втором туре за него, отметив, что он всецело разделяет взгляды современной молодежи.

«Я полностью понимаю мотивы вашего неудовлетворения. Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня», — обратился Петр Порошенко к избирателям своего главного соперника.

Действующий президент Украины призывает жителей страны «не терять времени» и объединяться ради общих целей. К тому же он заявил, что уверен в своей победе во втором туре, несмотря на данные, полученные по итогам первого.

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