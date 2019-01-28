Ученые научились создавать лекарства из куриных яиц

Исследования показывают, что куры, которые были генетически модифицированы для выработки человеческих белков в яйцах, могут предложить экономически эффективный способ производства определенных видов лекарств.

Исследование, изначально сосредоточенное на производстве высококачественных белков для использования в научных опытах, продемонстрировало, что полученные препараты работают как минимум так же, как и те, которые получены с использованием существующих методов.

Большое количество белков может быть извлечено из яйца с помощью простой системы очистки, причем это никак не сказывается на самих курах, которые откладывают яйца как обычно.

Исследователи отмечают, что полученные результаты являются убедительным доказательством того, что кур можно использовать в качестве дешевого метода производства высококачественных лекарств, чтобы затем применять их в научных экспериментах. А в один прекрасный день их могут начать давать и пациентам.

Яйца уже используются для выращивания вирусов, которые затем применяются в качестве вакцин, таких как грипп джеб. Этот новый подход отличается тем, что терапевтические белки кодируются в ДНК курицы и вырабатываются как часть яичного белка.

Первоначально команда сосредоточилась на двух белках, которые необходимы для иммунной системы и обладают терапевтическим потенциалом: человеческий белок под названием IFNalpha2a, который обладает мощным противовирусным и противораковым действием, а также человеческие и свиные версии белка, называемого макрофагами-КСФ, и используемыми для стимулирования поврежденных тканей к самовосстановлению.

Всего трех яиц было достаточно для получения клинически значимой дозы препарата. Поскольку курицы могут откладывать до 300 яиц в год, специалисты говорят, что их подход может быть более рентабельным, чем другие методы производства некоторых важных лекарств.

Ученые заявляют, что они еще не производили лекарства для пациентов, но исследование доказывает, что это вполне возможно, так как эту систему можно легко адаптировать для создания других терапевтических белков.

Препараты на основе белка, которые лечат антителами, такие как Авастин и Герцептин, широко используются для лечения рака и других заболеваний.

Некоторые из этих белков могут быть добыты в достаточном количестве только путем культивирования клеток млекопитающих, а это очень дорогостоящий и низкоэффективный процесс. Другие способы требуют сложных систем очистки и дополнительных методов обработки, которые лишь увеличивают затраты.

Ученые ранее показали, что генетически модифицированные козы, кролики и куры могут использоваться для производства терапевтических белков в их молоке или яйцах. Исследователи говорят, что их новый подход более эффективен и рентабелен, чем предыдущие способы.

Исследование проводилось в Рослинском институте, и было опубликовано в BMC Biotechnology. Данное учебное заведение получает стратегическое финансирование от Исследовательского совета биотехнологии и биологических наук.

Профессор Хелен Санг из Рослинского института заявила: «Мы еще не производим лекарства для людей, но это исследование показывает, что наш метод коммерчески жизнеспособен. Получаемые белки подходят для использования в опытах по открытию новых лекарств».