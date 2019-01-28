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В ФОКУСЕ

Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил на предупреждение Кадырова

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категория: В ФОКУСЕ

Украинский депутат Борислав Береза ответил на слова главы Чечни Рамазана Кадырова, раскритиковавшего политика за его действия в отношении российской журналистка Ольги Скабеевой. Как заявил Береза, ему не за что извиняться перед российской журналисткой.

Отметим, что все это относится к случаю, когда Береза жестко раскритиковал Скабееву, а после толкнул её.

После данного инцидента, Рамазан Кадыров заступился за журналистку. Он заявил, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху». Депутат Верховной рады не увидел никаких угроз в словах главы Чечни.

«Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, СБУ бы сообщили», — заявил украинский политик.

Также он отметил, что он не будет извиняться и нанимать охрану.

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