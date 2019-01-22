По юношеским когнитивным навыкам можно оценивать будущие умственные способности

Общие когнитивные способности (GCA) в начале взрослой жизни – разнообразный набор навыков, связанных с мышлением, например, логический ход мыслей, память и восприятие – могут использоваться для предсказания будущих когнитивных функций взрослого человека. К тому же они влияют на позднюю жизнь значительно сильнее, чем высшее образование, сложная профессия или участие в интеллектуальной деятельности. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 21 января в PNAS.

Высшее образование и интеллектуальная деятельность в пожилом возрасте, такая как составление пазлов, чтение или общение, связана в основном со снижением риска деменции, а также удержанием на том же уровне или улучшением когнитивных резервов. Когнитивный резерв – это способность мозга импровизировать и находить альтернативные способы выполнения работы, что может помочь людям компенсировать другие изменения, связанные со старением.

Международная группа ученых во главе с исследователями из Медицинского факультета Университета Калифорнии в Сан-Диего стремилась разгадать загадку вида «курица или яйцо», появившуюся в результате изучения этой темы. Помогает ли, к примеру, более комплексная работа поддерживать когнитивные навыки, или люди с более высокими когнитивными способностями, как правило, выбирают более сложные профессии?

Исследователи проанализировали более 1000 мужчин, участвовавших в войне во Вьетнаме. Хоть все они являлись ветеранами, однако почти 80 процентов сообщили, что не имеют боевого опыта. Все мужчины, возраст которых сейчас варьируется от 50 до 60 лет, сдали армейский квалификационный тест, когда им было 20 лет. Он был мерой GCA.

В рамках нового исследования специалисты оценили успеваемость участников, которые находились уже в конце их среднего возраста, используя ту же меру GCA, а также оценки в семи когнитивных областях, таких как память, абстрактное мышление и скорость речи.

Они обнаружили, что GCA в возрасте 20 лет составляют 40 процентов дисперсии, а в возрасте 62 лет этот показатель практически не изменился. В каждой из семи когнитивных областей дисперсия составила 10 процентов. Авторы работы пришли к выводу, что после учета GCA в 20-летнем возрасте другие факторы оказали незначительное влияние на участников исследования. Например, образование, полученное в течение всей жизни, сложность работы и участие в интеллектуальной деятельности составили менее 1 процента дисперсии в возрасте 62 лет.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что влияние образования, сложности профессии и участия в познавательной деятельности на когнитивную функцию в более позднем возрасте, вероятно, отражает обратную причинно-следственную связь. Другими словами, они в значительной степени влияют на интеллектуальный потенциал молодых людей», – отметил ведущий автор Уильям С. Кремен, доктор философии, профессор кафедры психиатрии в Университете Калифорнии.

Эта идея была подтверждена находкой исследователей, согласно которой именно GCA в 20-летнем возрасте коррелирует с площадью поверхности коры головного мозга в возрасте 62 лет, а не образование. Кора головного мозга – это тонкая внешняя область мозга (серое вещество), ответственная за мышление, восприятие, производительность и понимание языка.

Авторы подчеркнули, что образование, несомненно, имеет большую ценность и может улучшить общие познавательные способности человека и его жизненные достижения. Однако сравнив свои результаты с другими исследованиями, они предположили, что роль образования в увеличении GCA имеет место, главным образом, в детстве и подростковом возрасте, когда все еще наблюдается процесс значительного развития мозга.

Тем не менее, они отметили, что в начале взрослой жизни влияние образования на GCA, по-видимому, снижается, хоть оно и продолжает оказывать другие полезные эффекты, такие как расширение знаний и опыта.

Кремен сообщил, что сохранение когнитивной активности в дальнейшей жизни полезно, но «полученные нами результаты показывают, что мы должны смотреть на это с точки зрения продолжительности жизни. Повышение когнитивного резерва и снижение когнитивного спада в будущем, возможно, должны начинаться с обеспечения детей и подростков более качественным образованием».

Ученые заявили, что для полного подтверждения их выводов потребуются дополнительные исследования, например, изучение когнитивных способностей в разное время в детстве и в подростковом возрасте.