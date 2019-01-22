Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

СМИ: самолет Сургут-Москва мог быть захвачен пассажиром

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В издании «Интерфакс», сославшимся на авиадиспетчера, пожелавшего остаться инкогнито, сообщили о возможном захвате авиалайнера рейса Сургут – Москва.

Согласно словам собеседника агентства один из пассажиров воздушного судна потребовал повернуть самолет и отправиться в Афганистан. Журналисты обратились к представителям аэропорта, однако они сообщили, что не получали никаких сведений об инциденте на борту лайнера, который должен сесть в Шереметьево.

На страничке радиостанции «Говорит Москва» в «Телеграме» появилась информация о том, что согласно сведениям с мониторинговых ресурсов, авиалайнер осуществил разворот и летит обратно в Сургут.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В центре Ульяновска на видео запечатлели массовую драку
  2. «Спартак» обыграл «Ростов» на последних минутах матча
  3. Диана Шурыгина впервые за три года встретилась с Сергеем Семеновым

Эти новости могут вас заинтересовать

В Иркутской области у здания школы обрушилась стена

В Московском метро задержали одурманенного мужчину с 90 свертками героина

Американские эксперты назвали боевые корабли США «кучей мусора»

Российское торгпредство в Дамаске обстреляли из миномета

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках