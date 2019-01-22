СМИ: самолет Сургут-Москва мог быть захвачен пассажиром

В издании «Интерфакс», сославшимся на авиадиспетчера, пожелавшего остаться инкогнито, сообщили о возможном захвате авиалайнера рейса Сургут – Москва.

Согласно словам собеседника агентства один из пассажиров воздушного судна потребовал повернуть самолет и отправиться в Афганистан. Журналисты обратились к представителям аэропорта, однако они сообщили, что не получали никаких сведений об инциденте на борту лайнера, который должен сесть в Шереметьево.

На страничке радиостанции «Говорит Москва» в «Телеграме» появилась информация о том, что согласно сведениям с мониторинговых ресурсов, авиалайнер осуществил разворот и летит обратно в Сургут.