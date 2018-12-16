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НАУКА

У нас может не хватить ресурсов на постройку всех необходимых солнечных батарей и ветряных турбин

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категория: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, Эксклюзив

Если мы хотим остановить изменение климата, то нам в любом случае придется прекратить выбрасывать огромное количество углекислого газа в атмосферу. Для этого необходимо заменить все источники углеродного загрязнения, например, электростанции, работающие на ископаемом топливе, или автомобили с ДВС, возобновляемыми альтернативами. Однако возникла новая проблема – согласно новому исследованию у нас может не хватить материалов для реализации данной задумки.

Множество высокотехнологичных электронных компонентов, таких как солнечные батареи, аккумуляторы и сложные схемы, требуют определенных редких металлов для своего изготовления. Они могут включать в себя неодимовый магнит, индий и серебро, а также многие менее известные металлы, например, празеодим, диспрозий и тербий. Эти металлы добываются в больших количествах во многих странах мира и используются почти во всех видах электроники и возобновляемых источниках энергии.

Группа исследователей из Министерства инфраструктуры Нидерландов определила, сколько из этих важных металлов потребуется к 2050 году для производства солнечных батарей и ветряных турбин в количестве, которого будет достаточно для эффективной борьбы с изменением климата. Ожидается, что через 32 года многие страны, штаты, города и компании полностью перейдут на возобновляемые источники энергии, что приведет к значительному увеличению числа ветряных турбин и солнечных панелей.

Согласно опубликованному анализу, популярность турбин и солнечных панелей может увеличиться слишком быстро. Спрос на некоторые металлы, такие как неодим и индий, к 2050 году вырастет более чем в дюжину раз, что, скорее всего, приведет к нехватке ресурсов для обеспечения зеленой революции.

По последним прогнозам, через 32 года ветряные турбины и солнечные панели будут потреблять примерно в 12 раз больше индия, чем сейчас производят все страны мира. Производство неодима нужно будет увеличить более чем в семь раз, а серебра – в три раза. Речь идет только об обеспечении возобновляемых источников энергии, а ведь все эти металлы используются и во многих других отраслях. Таким образом, добыча данных ресурсов должна заметно ускориться.

Это серьезная проблема, так как на открытие нового рудника требуется много времени и денег. Нередко для начала новой добычи полезных ископаемых необходимы целые десятилетия. В результате мы вполне можем начать испытывать дефицит многих этих важнейших металлов в недалеком будущем.

Одним из возможных решений этой проблемы является появление новых методов по переработке данных металлов. Многие электронные устройства на сегодняшний день никоим образом не утилизируется – вместо этого они просто валяются на свалках, где никому нет до них дела. Если бы мы начали переработку более высокотехнологичных компонентов, то, возможно, к 2050 году нам бы удалось получить достаточное количество редких металлов.

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