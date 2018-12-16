Голландцы построили искусственные острова для возвращения дикой природы

Голландский рейнджер Андре Донкер с грустью вздыхает, глядя на рябь серых вод Маркермера, одного из крупнейших в Европе пресноводных озер. «Когда-то здесь было полно рыбы», – говорит он.

Но это огромное водное пространство площадью 700 квадратных километров, регулирующее уровень воды в остальной части Нидерландов, до недавнего времени было не более чем водной массой, лишенной какой-либо жизни.

Однако недавно появилась надежда, что искусственный архипелаг, состоящий из пяти островов, сможет вернуть дикую природу в этот район. Для этого был применен амбициозный инженерный проект, предназначенный для низменных стран, которым веками приходилось сражаться с морями и океанами.

Это «одна из крупнейших операций по реконструкции в Европе», отмечает Донкер.

Стоя на деревянном мосту, проложенным над прудом, посреди экспериментальных участков разного рода тростника, он заявляет, что смог увидеть первые признаки увеличения биоразнообразия.

«Мы должны были вмешаться»

Озеро когда-то было частью Зёйдерзе, инженерного чуда света, завершенного в 1932 году и перекрывшего огромные водные пространства, чтобы не допустить их попадания в Северное море и побороть частые наводнения.

Жизненно важный проект для страны, у которой 26 процентов суши находятся ниже уровня моря, позволил создать внутреннее озеро и польдеры – землю, отнятую у моря. Однако все это негативно отразилось на окружающей среде.

В последующие десятилетия осадочные породы использовались для создания дамбы, отделяющей Маркермер от соседнего водоема Эйсселмер, смываемого и погружаемого на дно озера.

Вода стала мутной, что негативно отразилось на популяциях рыб и птиц, растений и моллюсков.

«Нам пришлось вмешаться», – отмечает Донкер, одетый в шерстяную шапку, чтобы противостоять штормам, идущим с Северного моря.

Борьба с уязвимостью

Решение было смелым, но полностью соответствующим стране, в которой люди любят хвастаться тем, что «Бог создал мир, а голландцы создали Нидерланды».

В восьми километрах от порта Лелистад, рейнджер идет по склону искусственно созданной песчаной дюны. Другие подобные дюны простираются далеко за его пределы настолько, насколько может видеть человеческий глаз.

Все еще редкая растительность покрывает большую часть из 700 гектаров, которые были заново построены в озере.

План островков является одним из многих проектов, разрабатываемых в Нидерландах, которые считаются одной из наиболее уязвимых стран в мире к изменению климата.

Начиная с октября текущего года, в портовом городе Роттердам находится штаб-квартира международной комиссии по климату, возглавляемая бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и основателем Microsoft Биллом Гейтсом.

«Взрывной рост планктона»

Пять островков были построены за два с половиной года и уже успели послужить местом отдыха для 30 000 ласточек в этом году.

Эксперты недавно насчитали 127 видов растений, большинство из которых попали сюда благодаря ветру, перенесшему семена.

В воде происходит «взрывной рост» планктона, который «обеспечит птиц большим количеством пищи», отмечает Донкер.

Серые гуси, крачка, несколько видов куликов, например, ночные и большие цапли, тоже вернулись в этот регион, что свидетельствует об успехе островов.

«Красивый пейзаж»

Вдалеке землечерпалка помогает создать последние дюны архипелага, получившего название Маркер Вадден. Проект, инициированный Natuurmonumenten – голландской неправительственной организацией, занимающейся охраной природы – обошелся в 60 миллионов евро, большая часть которых была пожертвована частными лицами.

Вновь подтвердив свою репутацию мастеров водного хозяйства, голландцы использовали инновационную технику, формируя островки при помощи ила (осадочное образование, находящееся между песком и глиной).

«Строить острова с помощью песка не так уж и сложно и мы делаем это по всему миру. Однако в данном случае вы воспользовались илом», – отмечает Йероен ван дер Клоостер, руководитель проекта Boskalis, поставщика морских услуг, который построил архипелаг.

Его команда вырыла 1200-метровый «коридор» на главном острове, который дает возможность илу, ведомому сильным океанским течением, образовывать болотистые области, плодородную почву и водохранилища, где могут находить пищу перелетные птицы.

«И вот так появился этот прекрасный пейзаж», – отмечает ван дер Клоостер, находясь на вершине деревянной смотровой башни.

Три деревянные птичьи обсерватории, дом для охранников, 12 километров пешеходных мостов и грунтовых дорог тоже были построены на главном острове, который открыт для публики.

Четыре других предназначены исключительной для диких животных и растений – наконец-то одно из стерильных пространств было возвращено природе.