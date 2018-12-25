Mars Express отпраздновал юбилей великолепными снимками марсианского кратера

На изображении выше можно увидеть мечту любого поклонника зимнего отдыха на горнолыжной базе, вот только добраться до этого «курорта» гораздо труднее, чем до итальянских Альп. Дело в том, что на снимке показан кратер Королев, находящийся на Марсе. Это невероятно детализированное фото было сделано космическим аппаратом Mars Express.

Европейское космическое агентство (ESA) отправило зонд на Марс 2 июня 2003 года, и уже спустя шесть месяцев он достиг Красной планеты. Затем спутник запустил свой главный двигатель и 25 декабря вышел на марсианскую орбиту. В этом году ему и его научной программе исполнилось ровно 15 лет.

Эти изображения сделаны в честь юбилея космической миссии. Вышеуказанный снимок снят с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC) Mars Express. Он состоит сразу из пяти различных «полос», объединенных в одно изображение, причем каждая полоса собиралась на разной орбите. Кратер был также продемонстрирован в перспективе, на фоне других объектов Марса и в топографическом виде. Все эти материалы позволяют получить более полное представление о местности внутри и вокруг кратера.

В поперечнике кратер Королева достигает 82 километров. Он находится в северной низменности Марса, на юге от огромного участка, заполненного дюнами и окружающего одну из частей северной полярной шапки планеты (эта область известна как Олимпия Ундеа). Речь идет об особенно хорошо сохранившемся примере марсианского кратера, заполненный снегом и льдом, толщина которого в центре составляет около 1,8 километра.

В центральной зоне кратера лед никогда не тает – это связано с интересным явлением, известным как «холодная ловушка» и полностью оправдывающим свое название. Глубина этого объекта составляет почти два километра.

Самая глубокая часть кратера Королева, в которой содержится лед, действует как естественная холодная ловушка: воздух, движущийся по отложениям льда, охлаждается и опускается вниз, создавая холодный воздушный слой, находящийся непосредственно над самим льдом.

Будучи щитом, этот слой помогает льду оставаться в стабильном состоянии, а также не дает ему нагреваться и исчезать. Воздух является плохим проводником тепла, усиливающим данный эффект и сохраняющим ледяную поверхность кратера Королева.

Кратер назван в честь главного ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева, получившего титул отца всей советской космонавтики.

Королев работал над множеством известных космических миссий, включая программу «Спутник», реализация которой позволила запустить в космос первый искусственный орбитальный спутник – это произошло в 1957 году. Затем он трудился над программами «Восток» и «Восход», которые связаны с исследованием космоса человеком. Именно в рамках них в 1961 году на орбиту Земли был запущен первый человек по имени Юрий Гагарин. Этот советский специалист приложил руку к первым межпланетным полетам на Венеру, Марс и Луну.

Королев также трудился над несколькими ракетами, являвшимися предшественницами успешной ракеты-носителя «Союз», которая до сих пор представляет собой главную «рабочую лошадку» космической программы России. Она используется как для пилотируемых, так и для автоматизированных полетов.

Данный регион Марса представляет интерес и для других миссий, включая программу ExoMars, реализованную ESA и направленную на обнаружение жизни на Красной планете, которая могла существовать на ней миллионы лет назад.

Прибор цветной и стереофонической визуализации поверхности (CaSSIS), установленный на космическом орбитальном аппарате ExoMars, начавшим свою работу 28 апреля 2018 года, тоже смог сделать прекрасный панорамный снимок кратера Королева – это было одно из первых изображений, отправленных зондом на Землю после прибытия на марсианскую орбиту.

CaSSIS сфотографировал 40-километровый кусок северного края кратера, демонстрируя его интригующую форму и структуру, а также ледяные отложения.