Сможем ли мы когда-нибудь отправиться в прошлое?

Скорее всего, вы даже не задумываетесь об этом, однако, когда закончите читать эту статью, вы окажитесь примерно на 90 секунд в будущем. Правда в том, что теоретически путешествовать в будущее гораздо легче, чем в прошлое. Отчасти потому, что мы естественным образом движемся вперед во времени.

Возможность путешествия во времени проистекает из специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, которая, грубо говоря, описывает отношения между пространством и временем. Нарастание – это то, что известно как «замедление времени». Оно предполагает, что время может двигаться с разной скоростью для различных наблюдателей. Эта теория подтверждается (довольно странным) фактом того, что часы на космическом корабле – будь-то обычные или атомные часы, установленные на борту для экспериментальных целей – работают медленнее, чем эталонные часы на Земле.

В этом смысле астронавты и космонавты, участвующие в длительных миссиях, уже могут считаться путешественниками во времени, поскольку они прибывают домой позднее, чем указано на их собственных приборах. Более того, «время на Луне идет быстрее, чем на Земле, а на Юпитере – наоборот медленнее», – отмечает известный физик Мичио Каку из Городского колледжа Нью-Йорка. «Так что, если бы вы решили отдохнуть на Юпитере или Луне, то отправились бы в путешествие вперед или назад во времени. Разумеется, речь идет о долях секунды».

Более полезным следствием замедления времени является тот факт, что чем ближе наша скорость становится к скорости света, тем медленнее будут тикать наши внутренние часы относительно времени на Земле. «Если вы достигните 99 процентов скорости света и потратите год на перемещение вокруг Солнечной системы, а затем вернетесь в родной мир, то обнаружите, что Земля переместилась на 100-200 лет в будущее», – отметил доктор Ульви Юртсевер, соавтор оригинальной статьи о путешествиях во времени. Таким образом, теоретически, если бы мы смогли улучшить двигательные системы, то нам бы удалось пропускать целые века. Однако нам бы все равно не удалось попасть в прошлое.

Действительно, путешествие назад во времени хоть и возможно в теории, однако осуществить его гораздо труднее, так как оно связано с черными дырами, «настраиваемыми червоточинами» и огромными объемами энергии. «Вы можете записать решение в уравнениях. И эти уравнения покажут вам две вещи: как скручиваются пространство и время, а также, какая материя вам для этого понадобится. Однако каждый раз вы будете получать данные, согласно которым необходимой материи и энергии попросту не существует в этой вселенной», – заявляет Клиффорд В. Джонсон, профессор теоретической физики в Университете Южной Калифорнии (USC).

Поэтому с технической точки зрения мы, скорее всего, сначала научимся перемещаться в будущее. Но что насчет этической стороны вопроса? «Ученые и физики могут сказать, что гораздо безопаснее путешествовать вперед, чем назад, так как если существует возможность изменить прошлое, то это может повлиять на настоящее и создать парадокс, несущий опасность для всей Вселенной», – отмечает Боб Гейл, сценарист, работавший над всемирно известным фильмом «Назад в будущее», вышедшим в 1985 году.

Райан Норт, автор недавно опубликованной книги «Как изобрести все: руководство по выживанию для путешественника во времени», утверждает, что, откатившись назад, мы могли бы продвинуть общество на сотни тысяч лет вперед. Несмотря на это, Норт считает, что если бы у нас был один шанс на путешествие во времени туда и обратно, то лучше всего отправиться в будущее. «Загрузите эквивалент Википедии на флэш-накопитель и вернитесь обратно. Кто о чем, а я все о краже идей из будущего», – добавил автор книжки.