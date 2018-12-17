Исследователи обнаружили, что торнадо формируются с земли

Новое исследование ставит под сомнение существующее предположение о том, как образуются торнадо.

Исторически так сложилось, что ученые с самого начала заявляли, что торнадо начинает вращаться в грозовых облаках, создавая тем самым видимую воронку, движущуюся вниз. Эта теория соответствует тому, что видят охотники за смерчами в полевых условиях. Они часто отмечают, что видят воронкообразные облака, постепенно опускающиеся к земле.

Однако новое исследование, основанное на использовании новейшего доплеровского радара, а также изучении фотографий и видео торнадо, образованных грозовыми суперячейками, показывает обратное: смерчи возникают возле земли.

Синоптики обычно предупреждают о возникновении торнадо, проводя радиолокационный мониторинг и отслеживая сильные вращения, появляющиеся над землей. Но согласно новым результатам, синоптикам стоит пересмотреть свою методику обнаружения смерчей.

«Нам необходимо пересмотреть парадигмы, объясняющие образование торнадо, и нам стоит обязательно сообщить об этом синоптикам, которые пытаются прогнозировать возникновение смерчей и предупреждать об этом людей. В действительности вы никогда не найдете убедительных доказательств того, что торнадо вскоре опустятся с облаков на землю, поэтому мы должны перестать делать это приоритетом в наших стратегиях прогнозирования», – отметила Яна Хаузер, метеоролог из Университета Огайо в Атенсе, которая представила новые результаты исследования на осеннем заседании Американского геофизического союза.

Исследования, проведенные в 1970-х годах, показали, что торнадо образуются при вращении, которое начинается в нескольких километрах над поверхностью Земли. Основанная на них теория гласит о том, что данная воронка постепенно всасывает воздух снизу, опускаясь тем самым до земной поверхности.

Большинство метеорологов приняли эту теорию формирования торнадо, но ряд новых наблюдений, проведенных с помощью быстро сканирующих радаров, начал менять мнение специалистов.

31 мая 2013 года произошло одно из ключевых событий, способствовавших новому пониманию формирования торнадо. В этот день возник смерч неподалеку от города Эль-Рено, расположенного в центральной Оклахоме, который поменял представление ученых о данных климатических явлениях. Он оказался наиболее широким из когда-либо зарегистрированных торнадо – его ширина составила 4,2 километра. К тому же скорость ветра в нем достигла боле 480 километров в час, что является второй по величине скоростью ветра, зафиксированной на Земле.

Хаузер и команда исследователей из Университета Оклахомы, как оказалось, наблюдали за штормом, используя новый тип мобильной доплеровской радиолокационный системы, которая собирала данные о скорости ветра смерча каждые 30 секунд. После этого Антон Сеймон, географ из Аппалачского государственного университета в Буне (штат Северная Каролина) последовал за торнадо в Эль-Рено и собрал сотни видеороликов и фотографий, сделанных местными жителями.

Когда Хаузер сравнила свои радиолокационные данные с изображениями, собранными Сеймоном, она заметила нечто странное. Изображения показали наличие торнадо на земле за несколько минут до того, как его обнаружил радар.

Озадаченная Хаузер вернулась к своим радиолокационным данным и еще раз проанализировала информацию, полученную в области земли. Как правило, трудно получить хорошие радиолокационные измерения на земле или рядом с ней, однако Хаузер и ее команда развернули свой инструмент на небольшой высоте, а между ним и смерчем не было никаких препятствий, поэтому на этот раз сведения были точными.

В результате она нашла четкие доказательства вращения воздуха на земле, еще до того как оно началось на большой высоте. Затем Хаузер изучила наборы данных по другим торнадо и обнаружила, что во многих случаях вращение сначала развивается на земле или возле нее, а уже потом возникает в самом облаке. Во всех четырех случаях, которые она проанализировала, ни один из смерчей не образовался в результате классического движения «сверху вниз».

«Это указывает на тот факт, что требуется очень сильное приземное вращение, находящееся в нужном месте и в нужное время по отношению к крупным штормовым циркуляциям воздуха, чтобы сформировалось торнадо», – добавила Хаузер.