Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Нападение на сотрудника-египтянина в бистро города Тихвин

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Правоохранителями Тихвинского района возбуждено уголовное дело в отношении молодых людей, напавших на сотрудника «Шавермы» 16 декабря. Пострадавшим оказался 40-летний продавец-египтянин, приехавший в Санкт-Петербург из города-побратима Александрии.

Нападавшие, трое парней в возрасте от 19 до 22 лет, выпивали в бистро, расположенном в пятом микрорайоне Тихвина, а перед уходом набросились на сотрудника, стоявшего за прилавком и ударили его бутылкой по голове. При этом успели похитить из кассы солидную сумму денег.

Налетчики уже пойманы и задержаны на двое суток. В их отношении возбуждено уголовное дело по 161 УК РФ «Грабеж», в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги:
Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Особо опасный преступник сбежал из психиатрической больницы Кировского района Новосибирской области
  2. Пострадавший, получивший травмы при обрушении здания в Дзержинском, переведен в клинику имени Филатова
  3. Модель Кира Майер приговорена к 14 месяцем колонии-поселения
  4. Задержанный в Несвиже мужчина повесился в милицейской машине

Эти новости могут вас заинтересовать

Песков заявил, что Путин не станет играть в хоккей в день инаугурации

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации террористов под Саратовом

Украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости в Дании

Опубликовано видео боевого пуска ракеты «Искандер-М»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках