Нападение на сотрудника-египтянина в бистро города Тихвин

Правоохранителями Тихвинского района возбуждено уголовное дело в отношении молодых людей, напавших на сотрудника «Шавермы» 16 декабря. Пострадавшим оказался 40-летний продавец-египтянин, приехавший в Санкт-Петербург из города-побратима Александрии.

Нападавшие, трое парней в возрасте от 19 до 22 лет, выпивали в бистро, расположенном в пятом микрорайоне Тихвина, а перед уходом набросились на сотрудника, стоявшего за прилавком и ударили его бутылкой по голове. При этом успели похитить из кассы солидную сумму денег.

Налетчики уже пойманы и задержаны на двое суток. В их отношении возбуждено уголовное дело по 161 УК РФ «Грабеж», в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.