Астрономы подтвердили теорию о темной материи с помощью необычной галактики

В исследовании, опубликованном сегодня в журнале The Astrophysical, отмечается, что астрономы из Техасского университета в Остине смогли обнаружить необычную галактику, которая подтвердить оспариваемую сейчас теорию о темной материи.

Темная материя – это материя, которая не испускает никакого света, но может быть определена гравитационным воздействием на другую материю. Впервые она была открыта в 70-х годах прошлого столетия при изучении спиральных галактик, чьи внешние области вращались слишком быстро (видимые звезды и газ не могли создать подобного ускорения). Астрономы пришли к выводу, что существует некая невидимая масса. Десятилетние наблюдения за этими звездными скоплениями показали, что почти во всех них содержится огромное количество темной материи, причем ее объем в пять раз превышает обычную видимую материю, имеющуюся во Вселенной.

Тем не менее, несколько недавних исследований показали, что некоторые галактики противоречат теории, разработанной для звездных скоплений, содержащих в себе «большое количество темной материи» и обнаруженных в 70-х годах. Эти научные работы продемонстрировали, что ряд галактик, существовавших 10 миллиардов лет назад, не содержат в себе необходимое количество темной материи. Это можно говорить о том, что в то время в галактиках не было много темной материи, то есть они приобрели ее позднее. Если это действительно так, то это ставит под сомнение наше фундаментальное понимание того, как образуются данные объекты.

Недавно Патрик Дрю, аспирант Техасского университета, и его советник профессор Кейтлин Кейси, обнаружили отдаленную от нас галактику, которая содержит в себе значительное количество темной материи, как было указано в оспариваемой ныне теории. Поскольку она находится на расстоянии в 9 миллиардов световых лет от Земли, это указывает на то, что некоторые звездные скопления уже с самого начала содержат в себе много темной материи. Это случайное открытие, судя по всему, противоречит другим спорным находкам, связанным с галактиками.

Команда Дрю обнаружила эту галактику во время изучения самых экстремальных звездообразующих галактик во вселенной с использованием телескопа Кека на Гавайях. Она вообще не собиралась изучать темную материю, а пыталась понять, почему эти галактики производят так много звезд за столь короткий промежуток времени. Однако одно из звездных скоплений сильно удивило исследователей и вынудило их начать работу в новом направлении.

Из-за случайно выбранного угла, под которым была изучена галактика DSFG850, специалистам удалось получить подробный отчет о скорости ее вращения, причем как в центральных областях, так и по краям. В результате они рассчитали ее «кривую вращения» – этот показатель используется астрономами для определения количества темной материи в галактике.

Они показали эти данные Сьюзен Кассин, коллеге из Института исследований космоса с помощью космического телескопа. Кассин, эксперт в области измерения кривых вращения, сразу отметила, что они обнаружили нечто необычное: расположенная в 9 миллиардах световых лет галактика содержит в себе ожидаемое количество темной материи.

Это контрастирует с исследованием 2017 года, в котором утверждалось, что галактики, относящиеся к этой космической эпохе «не способны иметь большое количество темной материи и в корне отличаются от звездных скоплений современной вселенной». «Галактика, которую мы нашли, является ярким примером того, что темная материя ведет себя должным образом не только в новой эпохе», – отметила Кейси.

«Суть в том, что эта галактика ведет себя так, как и отмечалось в теории прошлых лет – это первое подтверждение тому, что в древних галактиках происходят те же процессы, что и в современных скоплениях», – отметил Дрю. Он планирует продолжить данное исследование с использованием телескопа ALMA.