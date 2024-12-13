На территории Ивано-Франковской области Украины, недалеко от Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС), произошла серия взрывов. По данным, опубликованным в Telegram-канале координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары со стороны Вооружённых сил России были нанесены более десяти раз. Об этом он сообщил утром 13 декабря, отметив, что в районе ТЭС наблюдались многочисленные искры, а информация о последствиях ещё уточняется.

Как уточняет украинское издание «Страна.ua», взрывы начались в районе Бурштына около 9:36 по московскому времени. В результате атаки местные жители сообщили о сильных повреждениях инфраструктуры, однако детальная информация о масштабе разрушений или пострадавших пока отсутствует.

Ранее похожая ситуация возникла в Одессе, где на фоне объявленной воздушной тревоги также зафиксированы взрывы. Сообщения о них начали поступать в 8:53 по московскому времени. Представители местных властей утверждают, что тревога была вызвана активностью противовоздушной обороны, однако официальных заявлений о причинах взрывов и их последствиях пока сделано не было.

Инциденты в Ивано-Франковской области и Одессе происходят на фоне продолжающегося конфликта и участившихся обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В последнее время удары по таким объектам стали регулярной частью стратегии, что вызывает серьёзные проблемы с энергоснабжением в различных регионах страны.

Местные власти продолжают уточнять информацию о нанесённом ущербе, а гражданам рекомендовано оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до завершения воздушной тревоги.