Американские СМИ смоделировали ядерный удар подлодки «Борей» по США

Американское издание We Are The Mighty заинтересовалось последствиями удара российской подводной лодки типа «Борей» крылатыми ракетами по США.

Согласно заявлению журналистов интернет-издания, подлодки «Юрия Долгорукого» будет достаточно, чтобы нанести ощутимые последствия американской армии. Если по Америке будут выпущены ракеты с одного крейсера, то от удара пострадают десятки городов.

В качестве примера издание привело подсчеты с ракетами «Булава», способным поражать цели на расстоянии девяти тысяч километров. Если подлодка нанесет удар с Мексиканского залива, то ракеты смогут поразить главные военные базы США, в том числе Пентагон.

«Хищник медленно поднимается из глубин Мексиканского залива, как Годзилла, но еще более разрушительный и смертоносный. Это русская подводная лодка «Юрий Долгорукий», несущая на борту 16 ракет «Булава» с ядерными боеголовками», — выдержка из статьи.

Подводная лодка «Юрий Долгорукий» способна выпустить все ракеты, находящиеся на борту за одну минуту. Каждая из «Булав» несет по шесть разделяемых боевых блоков, мощностью более 100 килотонн. Среди гражданского населения от такого удара могут погибнуть сотни тысяч человек.

Журналисты отмечают, что вероятность такого удара маловероятна, так как это приведет к мировой войне.