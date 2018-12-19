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В ФОКУСЕ

Буква «М» украдена с крыши вестибюля станции метро «Улица 1905» года

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категория: В ФОКУСЕ

Минувшей ночью двое мужчин отломили букву «М» со светодиодным кабелем с крыши вестибюля столичной станции метро «Улица 1905» года. Они залезли на крышу и украли символ подземки.

Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.   Пропажа была замечена дежурной по станции во время утреннего обхода. Благодаря установленной видеосистеме «Безопасный город» шутники установлены и уже задержаны. Ими оказались двое 20-летних парней.

В результате инцидента в метро был причинен материальный ущерб, оцененный на значительную сумму – 45 тысяч рублей. Правоохранительные органы завели в отношении подозреваемых уголовное дело по статье вандализм. Они находятся под подпиской о невыезде. Такое преступление грозит наказанием сроком до трех лет.

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