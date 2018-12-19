Буква «М» украдена с крыши вестибюля станции метро «Улица 1905» года

Минувшей ночью двое мужчин отломили букву «М» со светодиодным кабелем с крыши вестибюля столичной станции метро «Улица 1905» года. Они залезли на крышу и украли символ подземки.

Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене. Пропажа была замечена дежурной по станции во время утреннего обхода. Благодаря установленной видеосистеме «Безопасный город» шутники установлены и уже задержаны. Ими оказались двое 20-летних парней.

В результате инцидента в метро был причинен материальный ущерб, оцененный на значительную сумму – 45 тысяч рублей. Правоохранительные органы завели в отношении подозреваемых уголовное дело по статье вандализм. Они находятся под подпиской о невыезде. Такое преступление грозит наказанием сроком до трех лет.