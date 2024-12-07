Учёные провели исследование, которое показало, что томатный сок может стать эффективным средством в борьбе с повышенным артериальным давлением у пожилых людей. Работа опубликована в научном журнале Vocational Nursing Science.

В ходе эксперимента группа участников с гипертонией в течение трёх дней употребляла томатный сок дважды в день. Несмотря на короткую продолжительность исследования, результаты оказались весьма обнадёживающими. Средние показатели давления снизились с 160/100 мм рт. ст. до 150/90 мм рт. ст., что свидетельствует о положительном влиянии продукта.

Исследователи объясняют такой эффект уникальным составом помидоров, из которых готовят томатный сок. Эти овощи богаты полезными веществами: белками, углеводами, кальцием, калием, железом, а также витаминами C и группы B. Все эти компоненты способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и помогают нормализовать давление.

Помимо этого, помидоры содержат антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений, укрепляют сосуды и снижают уровень холестерина. Употребление томатного сока может стать частью комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для пожилых людей, склонных к гипертонии.

Хотя исследование длилось недолго, оно подтверждает, что натуральные продукты, такие как томатный сок, могут служить дополнением к традиционным методам лечения. Однако учёные подчеркивают, что перед включением этого продукта в рацион для терапии гипертонии следует проконсультироваться с врачом.