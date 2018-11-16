Исследователи обнаружили связь между климатом, жизнью и движением континентов

Согласно новому исследованию Техасского университета в Остине между жизнью на Земле и движением континентов может существовать связь. Данные, полученные учеными, показывают, что осадочные породы, которые зачастую состоят из частей мертвых организмов, способны играть ключевую роль в определении скорости континентального дрейфа. В дополнении к тому, что эти находки могут расширить представление людей о том, как друг с другом взаимодействуют плиты, они также описывают возможные механизмы обратной связи между климатом, тектоническим движением и земной жизнью.

В исследовании, опубликованном 15 ноября в журнале Earth and Planetary Science Letters, указывается, как осадочные породы, движущиеся под или над тектоническими плитами, могут регулировать движение плит и даже играть определенную роль в быстром подъеме горных хребтов и росте континентальной земной коры.

Исследование проводили Торстен Беккер, профессор Школы геологических наук Джексона и научный сотрудник Института геофизики (UTIG), и Уитни Бер, сотрудник Школы Джексона и профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Осадочные породы формируются, когда ветер, вода и лед разрушают существующую породу или при накапливании на морском дне скелетов микроскопических организмов, таких как планктоны. Известно, что осадки, входящие в зону субдукции, влияют на геологическую активность, к примеру, на частоту землетрясений, но до сих пор считалось, что они почти не оказывают влияние на движение континентов. Это связано с тем, что скорость субдукции, как полагали ранее, зависела от прочности плиты, так как она изгибается и скользит прямо в вязкую мантию Земли. То есть считалось, что перемещение материков зависело от погружения одной плиты под другую, а в этой версии именно сила, с которой плита втягивается в мантию планеты, оказывается основным регулятором скорости ее движения.

Однако предшествующие исследования, проведенные с участием ученых UTIG, показали, что субдуктивные плиты могут быть более чувствительными к другим воздействиям, чем считалось ранее. Это заставило ученых искать иные механизмы, которые могут повлиять на ускорение плит. Они выяснили, как различные типы скал способны оказывать влияние на границу, где встречаются субдуктивные плиты.

Этот механизм мог бы привести в действие сложный цикл с обратной связью. Поскольку скорость плиты увеличивается, время накопления осадочных пород будет меньше, поэтому количество субдуктивного осадка тоже уменьшится. Это приводит к более медленной субдукции, которая может позволить расти горам на границах плит, так как сила двух плит, движущихся в сторону друг друга, вызывает подъем пород. В свою очередь эрозия этих гор, возникающая из-за ветра, воды и других внешних воздействий, производит еще больше осадочных пород, которые возвращаются в зону субдукции и перезапускают цикл, ускоряя при этом весь процесс.

«Механизмы обратной связи служат регуляторами скорости субдукции, поэтому она не набирает слишком высокое ускорение», – отметил Бер.

Новая модель Бера и Беккера также предлагает убедительное объяснение отклонений, обнаруженных в скорости плит, таких как драматическое ускорение Индии в северном направлении, произошедшее около 70 миллионов лет назад. Авторы считают, что по мере того, как Индия перемещалась по экваториальным морям, изобилующим жизнью, осадочные породы создали смазывающий эффект в субдуктивной плите. В результате движение Индии на север ускорилось с обычных 5 сантиметров до невероятных 16 сантиметров в год. С течением времени количество осадков уменьшалось, поэтому Индия начала замедляться, а затем столкнулась с Азией.

Ученые предполагают, что механизмы обратной связи на ранней Земле, еще до образования континентов, отличались от тех, которые сформировались уже после появления первых форм жизни. Хоть их модель и не изучает природу происхождения данных механизмов, однако она поднимает важные вопросы о взаимодействии между движением континентов и жизни на Земле.

«Становится очевидным, что геологическая история плиты, входящей в другую, тоже имеет значение. Однако нам все еще нужно более подробно изучить, как именно работают все возможные процессы обратной связи», – добавил Беккер.