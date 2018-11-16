«Они реально дебилы, что ли?» Мэр Междуреченска обрушился с критикой на чиновников за детскую площадку для селфи

Во дворе одного из жилых домов, расположенных в Междуреченске, была установленная детская площадка на час. Рабочие проделали всю необходимую работу, после сделали необходимые фотографии для отчета и разобрали площадку.

Мэр города Владимир Чернов не оставил данный инцидент без внимания и назвал подчиненных «дебилами». Видео было размещено на YouTube-канале издания «ВашГород.ру».

«Обалдеть, блин! Просто! Кто у нас реально этим занимался? Пусть признаются! Я же не говорю: взяли и выгнали! Но чтобы этой тупости не было никогда! В жизни!» — отрывок из разговора Чернова по телефону с одним из своих подчиненных.

Стоит напомнить, что ранее в Сети появились кадры того, как работники устанавливали и фотографировали детскую площадку. Это произошло во дворе дома №5 по улице Октябрьская. Рабочие приехали на отечественном автомобиле марки «Газ». Из авто достали качели, забор и лавочки. После установки сооружений, женщина, приехавшая на место вместе с работниками, сфотографировала площадку, после все снова погрузили в «Газель» и увезли.

Жительница, снявшая ролик, написала в комментарии, что такое может быть только в России