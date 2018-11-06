Исследователи научились идентифицировать пираний по их лаю

Укус пираньи, разумеется, влияет на жертву намного сильнее, чем ее лай, однако последнему тоже нашлось применение. Согласно новому исследованию звуков, издаваемых пираньями в Амазонке, подводное «лаянье» является эффективным инструментом для идентификации разных видов этих рыб в мутных водах.

Ранее ученые зафиксировали несколько шумов, производимых пираньями путем сокращения мышц возле их газовых пузырей, однако все эти исследования в основном проводились в лабораторных условиях.

В следующем месяце в рамках научной презентации Родни Рунтри, так называемый «Слушатель рыб», расскажет о своей работе вместе с Франциском Хуанесом из Университета Виктории, связанной с записью звуковых сигналов, издаваемых этой пресноводной рыбой в Национальном заповеднике Пакайя-Самирия, расположенном в Перу. Соответствующее выступление пройдет в ходе 176-й встречи Американского акустического сообщества, которая будет проведена совместно с Канадской акустической ассоциацией в городе Виктория (Британская Колумбия, Канада). Эти звуки могут быть полезны для отслеживания популяций пираньи посредством пассивного акустического мониторинга.

«В Амазонке большинство участков воды, в которых обитают пираньи, очень мутные, поэтому в них невозможно спускать камеры и следить за поведением рыб. Единственный способ исследовать их – это поймать и держать в неволе. Пассивная акустика же позволяет обнаруживать рыбу по одним лишь звукам», – отметил Рунтри.

Во время проведения повседневных обследований в заповеднике в 2012 году Рунтри «прослушивал» пойманную рыбу, аккуратно держа ее под водой рядом с гидрофоном для записи любых издаваемых ею шумов. В общей сложности он прослушал свыше 500 рыб, принадлежащих как минимум к 70 разным видам, включая пираний. Используя статистический анализ, Рунтри научился различать типы пираний по характеру их лая.

Рунтри также записал звуковой ландшафт 22 участков заповедника. Он услышал лай, схожий с тем, который издают пираньи, в местах, где эти рыбы обычно питаются, а также испуганные звуки сома и других жертв этих хищников. «Когда пиранья охотится и питается, то она прижимается к добыче и отрывает от нее кусок, из-за чего та начинает издавать много звуков», – заявил исследователь.

Как это можно использовать для наблюдения за пираньями в дикой природе? Ученые могут разместить гидрофоны в некоторых местах с небольших лодок, чтобы отслеживать то, как эти рыбы влияют на экосистему. Подобные исследования способны также помочь ученым выяснить, как данные пресноводные создания перемещаются по своему естественному звуковому ландшафту, и воздействует ли человеческая деятельность на их обычное поведение.

Однако потребуются дальнейшие исследования для определения наилучших способов дифференцирования видов пираний и проверки диапазона лая, издаваемого каждым типом. Такие факторы как температура воды и размеры рыб тоже могут оказывать влияние на звуки.

В качестве простого, неинвазивного метода пассивный акустический мониторинг может дополнить или даже заменить традиционные способы съемки рыбы. «В большинстве случаях тяжелее всего обнаружить места, в которых они обитают. Поэтому любой инструмент, который может помочь вам в нахождении рыбки, крайне полезен в науке», – добавил Рунтри.