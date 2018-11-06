Назван самый сексуальный мужчина по версии журнала People

Самым сексуальным мужчиной планеты по версии журнала «People» стал британский актер Идрис Эльба. Артист получил широкую известность благодаря кинокартинам «Тор», «28 недель спустя», «Прометей».

По заявлению самого артиста, неожиданно пришедший ему статус поспособствовал поднятию личной самооценки. «Посмотрев на себя в зеркало, я сделал вывод, что действительно выгляжу эротично. По крайней мере, сегодня» — прокомментировал новость звезда киноэкрана.

Свою актерскую карьеру Эльба начал в 90-ых годах. Первая популярность пришла благодаря съемкам в сериалах. Широкую известность британский артист получил после выхода картина «Прослушка». Позднее Идрису достались главные роли в таких блокбастерах, как «Тор» и «Мстители».