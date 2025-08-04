В новом выпуске программы «Бесогон» Никита Михалков рассказал о своем давнем визите в Азербайджан, во время которого он обедал с президентом Ильхамом Алиевым. Ключевым моментом этой встречи стал звонок Владимира Путина, произошедший прямо за столом. По словам Михалкова, Алиев был явно взволнован и охотно принял участие в разговоре с российским лидером. Реакцию президента Азербайджана Михалков охарактеризовал как восторженную, отметив, насколько радушно и с каким почтением тот обращался к Путину.

Никита Михалков подчеркнул, что Алиев во время беседы с ним называл Путина «начальником», что, по его словам, часто можно услышать в отечественной среде. Режиссёр также напомнил, что за день до обеда он просил организовать телефонный разговор с президентом России, и звонок пришёлся как раз на встречу с азербайджанским лидером.

Отдельное внимание в выпуске было уделено текущим политическим отношениям между Москвой и Баку. Михалков напомнил об оскорбительных высказываниях Ильхама Алиева в адрес российских решений, касающихся специальной военной операции. Он выразил недоумение тем, как можно забыть о многолетней поддержке, которую Россия оказывала Азербайджану. В частности, Михалков отметил, что по инициативе Гейдара Алиева, отца нынешнего президента, тысячи молодых азербайджанцев получили высшее образование в ведущих вузах России.

Особое возмущение у Михалкова вызвал недавний жест представителей Киева, которые подарили Алиеву шевроны украинской армии с нацистской символикой. Режиссёр напомнил, что более сорока азербайджанцев стали Героями Советского Союза за борьбу с нацизмом, а сам Гейдар Алиев занимал пост генерала КГБ, структуры, которая после войны боролась с бандеровским подпольем. По мнению Михалкова, нынешняя риторика Баку — это не просто изменение политического курса, а серьёзный сдвиг в ценностной системе.