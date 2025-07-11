Почему этот день – ваш личный “Новый Год” для звезд?

Забудьте о торте и подарках на минутку. С точки зрения астрологии, ваш день рождения – это мощнейший космический **рестарт**. Это момент, когда Солнце возвращается в ту самую точку Зодиака, где оно находилось в момент вашего первого вдоха. Представьте: небесный “будильник” звонит, возвещая начало вашего личного астрологического года.

Солнце: Ваше космическое ядро

Солнце в вашей натальной карте – это ядро вашей личности, ваша сущность, жизненная сила и творческая искра. В день рождения происходит точное соединение транзитного Солнца с вашим натальным Солнцем. Это:

Максимальная подзарядка: Энергия вашего Солнца усиливается до предела.

Энергия вашего Солнца усиливается до предела. Точка ясности: Время, когда ваши истинные желания, цели и путь могут проявиться с особой отчетливостью.

Время, когда ваши истинные желания, цели и путь могут проявиться с особой отчетливостью. “Солнечное” время: Период повышенной видимости, уверенности и проявления вашего “Я” в мире.

Ваша карта рождения – это космический паспорт. День рождения – ежегодное обновление его “срока действия”.

Астрологический прогноз: Карта на год вперед

Астрологи часто строят специальную карту – Солнечную революцию – именно на момент точного возвращения Солнца в натальную позицию (которое может произойти за несколько часов до или после календарной даты). Эта карта: