Волонтёрство в стиле AIR: где Водолеям применить свою энергию

Свободолюбивые, изобретательные и социально ориентированные Водолеи созданы для волонтёрства нового формата. Если классические варианты кажутся скучными – эти проекты зажгут вашу искру:

Технологии для гуманизма

Станьте цифровым мессией! Помогайте НКО:

Переводите сайты благотворительных фондов через платформы типа Toloka

сайты благотворительных фондов через платформы типа Создавайте лендинги для экологических стартапов

лендинги для экологических стартапов Обучайте пенсионеров работе с ChatGPT в рамках проекта “Цифровой мост”

“Когда IT-скиллы служат добру – это и есть будущее” – Марина, разработчица из Омска

Эко-революция с наукой

Где ещё экспериментировать, если не в спасении планеты?

Urban Data Garden: сбор показателей городских почв с помощью сенсоров

сбор показателей городских почв с помощью сенсоров PlasticReborn: разработка креативных методов переработки пластика

разработка креативных методов переработки пластика ЭкоКвест: организация квестов по раздельному сбору отходов

В Москве волонтёры уже создали арт-инсталляцию из 800 кг собранных батареек!

Социальный активизм 2.0

Превратите помощь в перформанс:

Проведение VR-экскурсий для детей в больницах Организация подкастов с участием людей с инвалидностью Создание уличных флешмобов в поддержку инклюзивности

Проект “Голоса улиц” в Петербурге объединил музыкантов-волонтёров для выступлений во дворах домов престарелых.

Глобальный интеллект

Ваша сверхспособность – видеть мир целостно: