ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Волонтёрство в стиле AIR: где Водолеям применить свою энергию

Свободолюбивые, изобретательные и социально ориентированные Водолеи созданы для волонтёрства нового формата. Если классические варианты кажутся скучными – эти проекты зажгут вашу искру:

Технологии для гуманизма

Станьте цифровым мессией! Помогайте НКО:

  • Переводите сайты благотворительных фондов через платформы типа Toloka
  • Создавайте лендинги для экологических стартапов
  • Обучайте пенсионеров работе с ChatGPT в рамках проекта “Цифровой мост”

“Когда IT-скиллы служат добру – это и есть будущее” – Марина, разработчица из Омска

Эко-революция с наукой

Где ещё экспериментировать, если не в спасении планеты?

  • Urban Data Garden: сбор показателей городских почв с помощью сенсоров
  • PlasticReborn: разработка креативных методов переработки пластика
  • ЭкоКвест: организация квестов по раздельному сбору отходов

В Москве волонтёры уже создали арт-инсталляцию из 800 кг собранных батареек!

Социальный активизм 2.0

Превратите помощь в перформанс:

  1. Проведение VR-экскурсий для детей в больницах
  2. Организация подкастов с участием людей с инвалидностью
  3. Создание уличных флешмобов в поддержку инклюзивности

Проект “Голоса улиц” в Петербурге объединил музыкантов-волонтёров для выступлений во дворах домов престарелых.

Глобальный интеллект

Ваша сверхспособность – видеть мир целостно:

  • Переводы для международных организаций (UN Online
Случайная статья из категории за последние 7 дней