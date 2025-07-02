Волонтёрство в стиле AIR: где Водолеям применить свою энергию
Свободолюбивые, изобретательные и социально ориентированные Водолеи созданы для волонтёрства нового формата. Если классические варианты кажутся скучными – эти проекты зажгут вашу искру:
Технологии для гуманизма
Станьте цифровым мессией! Помогайте НКО:
- Переводите сайты благотворительных фондов через платформы типа Toloka
- Создавайте лендинги для экологических стартапов
- Обучайте пенсионеров работе с ChatGPT в рамках проекта “Цифровой мост”
“Когда IT-скиллы служат добру – это и есть будущее” – Марина, разработчица из Омска
Эко-революция с наукой
Где ещё экспериментировать, если не в спасении планеты?
- Urban Data Garden: сбор показателей городских почв с помощью сенсоров
- PlasticReborn: разработка креативных методов переработки пластика
- ЭкоКвест: организация квестов по раздельному сбору отходов
В Москве волонтёры уже создали арт-инсталляцию из 800 кг собранных батареек!
Социальный активизм 2.0
Превратите помощь в перформанс:
- Проведение VR-экскурсий для детей в больницах
- Организация подкастов с участием людей с инвалидностью
- Создание уличных флешмобов в поддержку инклюзивности
Проект “Голоса улиц” в Петербурге объединил музыкантов-волонтёров для выступлений во дворах домов престарелых.
Глобальный интеллект
Ваша сверхспособность – видеть мир целостно:
- Переводы для международных организаций (UN Online