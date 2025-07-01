Знаки зодиака, которые часто переживают “накручивание”

Астрологи отмечают, что чувствительность к стрессу и склонность к тревожным мыслям распределена неравномерно среди знаков зодиака. Вот кому стоит особенно бережно относиться к своему ментальному состоянию:

Рак: Эмоциональный барометр

Глубоко чувствующие Раки буквально впитывают настроение окружения. Их радар постоянно сканирует пространство на предмет угроз. Даже нейтральная фраза может превратиться в катастрофический сценарий в их воображении. Ночные “пережевывания” событий — их частый спутник.

Дева: Пленники идеала

Их тревожность — оборотная сторона перфекционизма. Девы мысленно проигрывают десятки вариантов развития событий, пытаясь предусмотреть все риски. Беспокойство вызывают:

Контроль над деталями

Возможные ошибки

Нарушение планов

Они редко дают мозгу передышку.

Скорпион: Тревога из глубины

Их мантра: “Доверяй, но проверяй”. Скорпионы анализируют скрытые мотивы людей и готовятся к худшему. Это создает хроническое напряжение. Философ Эрих Фромм точно подметил:

“Ревнивец испытывает тревогу не от любви, а от уязвленного самолюбия”

Именно страх предательства часто лежит в основе их беспокойства.

Рыбы: Эмпатия как ловушка

Этих знаков тревожность накрывает волной чужих эмоций. Они:

Берут на себя проблемы близких Прокручивают в голове негативные новости Теряют границы между своим и чужим состоянием

Их спасают только сознательное “отключение” и творчество.

Весы: Паралич выбора

Их главный источник тревоги — страх принять неидеальное решение. Ве