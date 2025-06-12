Пенсия мечты: как копить без боли
Представьте пенсию без скидок на хлеб и долгов за коммуналку. Создать такой сценарий реально – если действовать системно. Вот проверенные стратегии:
Время – ваш главный капитал
Откладывать 10% зарплаты с 25 лет проще, чем 30% после 45. Благодаря сложному проценту ₽5 000 ежемесячно превратятся в ₽7+ миллионов через 30 лет при 10% доходности. Поздний старт требует героических усилий.
«Инвестиции похожи на посадку дуба: лучшее время – 20 лет назад, следующее – сейчас»
Автопилот для денег
Настройте автоматические переводы на пенсионный счет в день зарплаты. Варианты:
- ИИС с налоговым вычетом
- ETF на глобальные индексы (S&P 500, MSCI World)
- Облигации федерального займа
Диверсификация вместо рулетки
Не храните все в рублях или одной акции. Идеальный портфель содержит:
- Акции роста (50%)
- Облигации (30%)
- Недвижимость через REIT (15%)
- Золото (5%)
Финансовая хирургия
Увеличивайте разрыв между доходами и расходами:
- Откажитесь от 3 ненужных подписок –
+₽1500/мес
- Продавайте хлам на маркетплейсах –
+₽3000/мес
- Освойте монетизируемый навык –
+10-20% к зарплате
Ревизия вместо автопилота
Раз в год:
- Проверяйте комиссии брокера
- Корректируйте распределение активов
- Увеличивайте сумму взносов на уровень инфляции
Главный секрет: пенсия копится не от гигантских сумм, а от регулярности. Начните с ₽1000 в месяц – через год вы не заметите эту сумму, но счет уже будет работать на вас.