Пенсия мечты: как копить без боли

Представьте пенсию без скидок на хлеб и долгов за коммуналку. Создать такой сценарий реально – если действовать системно. Вот проверенные стратегии:

Время – ваш главный капитал

Откладывать 10% зарплаты с 25 лет проще, чем 30% после 45. Благодаря сложному проценту ₽5 000 ежемесячно превратятся в ₽7+ миллионов через 30 лет при 10% доходности. Поздний старт требует героических усилий.

«Инвестиции похожи на посадку дуба: лучшее время – 20 лет назад, следующее – сейчас»

Автопилот для денег

Настройте автоматические переводы на пенсионный счет в день зарплаты. Варианты:

ИИС с налоговым вычетом

ETF на глобальные индексы (S&P 500, MSCI World)

Облигации федерального займа

Диверсификация вместо рулетки

Не храните все в рублях или одной акции. Идеальный портфель содержит:

Акции роста (50%) Облигации (30%) Недвижимость через REIT (15%) Золото (5%)

Финансовая хирургия

Увеличивайте разрыв между доходами и расходами:

Откажитесь от 3 ненужных подписок – +₽1500/мес

Продавайте хлам на маркетплейсах – +₽3000/мес

Освойте монетизируемый навык – +10-20% к зарплате

Ревизия вместо автопилота

Раз в год:

Проверяйте комиссии брокера Корректируйте распределение активов Увеличивайте сумму взносов на уровень инфляции

Главный секрет: пенсия копится не от гигантских сумм, а от регулярности. Начните с ₽1000 в месяц – через год вы не заметите эту сумму, но счет уже будет работать на вас.