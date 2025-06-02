Тема финансов и инвестиций давно бьет рекорды по популярности. Даже реклама в средствах массовой информации и социальных сетях пестрит предложениями о финансовых вложениях. Все больше людей пробуют свои силы в этой области, однако не всегда успешно.

Только малая часть новичков, пришедших на финансовые рынки с целью заработка, остаются надолго и преумножают вложенный капитал. Остальные раз за разом теряют деньги и уходят. В чем причина? Главным образом в том, что не все готовы признать важность обучения.

Обращению с финансами обязательно нужно учиться. Войдя в мир трейдинга и инвестиций неподготовленным, начинающий инвестор чаще всего обречен на провал. Мы учимся в школе, чтобы постичь основы необходимых в дальнейшей жизни знаний. Почему же к собственным деньгам многие из нас относятся так небрежно, предпочитая разбираться в такой сложной теме наудачу?

Основы управления капиталом должен знать каждый. Будет отлично, если эту дисциплину когда-нибудь включат в школьную программу. К счастью, мы сами можем выбрать образовательное учреждение, в котором постигнем основы инвестиций и трейдинга. Полноценное обучение по различным направлениям в этой области можно получить в Академии финансовых инвестиций (АФИН).

Для новичков: с чего стартовать и как не ошибиться

Академия АФИН предлагает программы как для начинающих, так и для опытных инвесторов, не первый год работающих на рынке (информация о них есть на afin.online). Первые получат азы инвестирования и финансовой грамотности, а вторые могут повысить квалификацию или изучить другое направление.

Рекомендуем начать с вводного бесплатного курса, особенно если вы еще не обучались в Академии и хотите сначала попробовать ее продукты без вложения средств. Например, АФИН предлагает стартовую программу «Пять шагов, чтобы стать успешным трейдером» для ознакомления с принципами торговли на финансовых рынках. Это полноценный интенсив, состоящий из пяти уроков, после изучения которых вы будете владеть основами работы на валютном рынке форекс, а также срочном.

В уроках заключены видеоподкасты с приложенными к ним текстовыми материалами, чтобы усвоение информации шло комплексно. Проходить занятия можно в своем темпе, не в ущерб работе и другим делам. Домашние задания в конце каждого урока позволят проверить, насколько хорошо усвоен материал.

Как говорит генеральный директор Академии Ильдар Поладов, «вы не сможете приготовить яичницу, не разбив яйца. Намереваясь приступить к инвестированию, сначала нужно изучить процесс изнутри. Наш бесплатный курс тщательно продуман преподавателями с большим опытом и адаптирован под каждого, кто хочет постичь мир финансов. Просто о сложном — вот наш лозунг, под которым студенты уже несколько лет учатся работать на финансовых рынках».

Что выбрать дальше: короткий интенсив или полное погружение

Спойлер: то и другое будет хорошим решением. Всегда лучше обучиться, прежде чем приниматься за практику с риском лишиться капитала. Но вот вопрос: какой формат более эффективен — подробный курс или короткий интенсив?

Люди разные, и воспринимают информацию тоже по-разному. Кому-то требуется обстоятельно разложить все по полочкам, а кто-то быстро ориентируется во множестве новых данных. Если вы принадлежите к первому типу, вам лучше взять большой курс. Он выстроен по принципу «от простого к сложному», чтобы постепенно уложить знания — кирпичик за кирпичиком.

Например, у АФИН есть курс Smart Money, который раскрывает полный спектр инструментов и приемов для анализа финансовых рынков. Он включает 42 урока и 8 групповых онлайн-занятий с ведущим экспертом. Уроки записаны в видеоформате и содержат дополнительные материалы. Если в процессе обучения возникнут трудности, студент всегда может обратиться к своему куратору за помощью и разъяснениями. Подробнее о курсе на сайте afin.online.

Если же материалы вводного курса уже давно впитаны, в голове крутится эскиз торговой стратегии, а руки чешутся приступить к практике, можно выбрать короткий интенсив. Информация в нем более сжата, хотя тоже структурирована для удобной подачи.

Обратите внимание на интенсив «Работа на криптовалютном рынке»: он состоит из 10 лекций и 5 практических занятий, которые проводятся онлайн. В интенсивах также предусмотрена обратная связь от кураторов, чтобы оперативно решить появившиеся вопросы.

Учиться — выгоднее, чем терять

Чего мы категорически не рекомендуем, это приступать к инвестициям без нужной подготовки. Это не лотерея и не казино, где нужно просто угадать ставку. Капитальные вложения — длительный и трудоемкий процесс, справиться с которым без теории очень проблематично.

Однако не нужно бояться инвестирования. Это как в школе: пока не научишься читать, книги кажутся чем-то сверхсложным. Так и в сфере финансов — освоив теорию, несложно перейти к практике. Студенты часто удивляются, что вложения в активы оказываются гораздо проще, чем они себе представляли.

Оставленные учениками отзывы об Академии говорят, что АФИН движется в правильном направлении, и вложенные знания не пропадают. Бывшие студенты выходят на рынок и создают стабильный пассивный заработок, преумножая свой капитал.