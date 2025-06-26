Нефтегазовая отрасль — одна из самых опасных и строго регулируемых сфер промышленности. Взрывоопасные среды, агрессивные вещества, высокие температуры и давление делают каждую ошибку потенциально аварийной. При этом большинство аварийных ситуаций возникают не из-за форс-мажоров, а из-за нарушений технологий, проектных ошибок и эксплуатационных дефектов, которых можно было бы избежать. Именно здесь ключевую роль играет технический эксперт.

В этой статье расскажем, какие промышленные риски характерны для объектов нефтегазового сектора и как участие техэксперта помогает их своевременно выявлять и предотвращать.

Основные виды рисков на объектах нефтегазовой отрасли

Нефтегазовые объекты — от скважин и магистральных трубопроводов до заводов и резервуарных парков — подвержены множеству технических и эксплуатационных рисков. Среди них:

Коррозия и разрушение металлоконструкций

Вредные среды, высокая влажность, контакт с нефтью, газом, водой и химреагентами вызывают быстрое разрушение металла, особенно в местах сварки, фланцев и опор.

Разгерметизация трубопроводов и ёмкостей

Некачественные соединения, усталость материала или технологические ошибки могут привести к утечкам — а значит, и к воспламенению, загрязнению и остановке процессов.

Ошибка в проектировании схем безопасности

Неправильно рассчитанные или неустановленные клапаны, отключающие устройства, отсутствующие дренажи — всё это создаёт неконтролируемые зоны риска.

Низкое качество сварных соединений

Плохая подготовка шва, отсутствие контроля качества, неправильный выбор технологии сварки — и как следствие, слабое место, способное разрушиться под давлением.

Нарушения при строительстве и монтаже

Отступления от проекта, некачественные материалы, монтаж «по месту» без технического согласования — причины большинства дефектов, выявляемых в процессе эксплуатации.

Как техэксперт выявляет и предотвращает риски

Роль технического эксперта — не просто фиксировать уже случившиеся дефекты, а работать на опережение, выявляя потенциальные точки риска на всех этапах реализации объекта:

1. На стадии проектирования:

Проверяет расчёты и конструктивные решения на соответствие нормам ПБ, СП, ГОСТ.

Анализирует техусловия, схемы трубопроводов, КИПиА, системы безопасности.

Участвует в согласовании нестандартных решений и проверяет их применимость в условиях конкретного объекта.

Даёт заключение по проекту с акцентом на промышленную безопасность.

2. На этапе строительства и монтажа:

Контролирует качество работ: от сварки до антикоррозийной защиты.

Проверяет материалы на соответствие паспортам, сертификации и проекту.

Осуществляет выборочный или сплошной неразрушающий контроль соединений.

Выявляет нарушения при прокладке трасс, монтаже оборудования, вводе в эксплуатацию.

3. В процессе ввода объекта:

Участвует в приёмке, оформляет заключения по выявленным замечаниям.

Проверяет срабатывание аварийных систем и правильность подключения автоматики.

Контролирует наличие и актуальность исполнительной документации.

Почему техэксперт эффективнее формального контроля

Нередко формальные проверки (авторский или производственный надзор, внутренняя служба ОТ и ПБ) ограничены регламентами и не могут глубоко погрузиться в технические детали. В отличие от них, техэксперт работает на пересечении практики и нормативной базы:

не зависит от подрядчиков или проектировщиков;

может свободно выражать технические сомнения и формулировать замечания;

обладает опытом на аналогичных объектах;

работает в интересах безопасности и экономии заказчика.

Его участие особенно ценно при спорах, сомнительных решениях или работах, выполненных «по упрощённой схеме».

Пример из практики

На одной из площадок подготовки газа были смонтированы трубопроводы с отступлением от проекта — часть опор была заменена на более дешёвые аналоги.

Техэксперт выявил, что в результате таких изменений происходит деформация трассы под температурной нагрузкой. Итог: до сдачи объекта опоры были заменены, объект прошёл промышленную приёмку без замечаний. Возможная остановка в зимний период и разгерметизация были предотвращены.

Выгоды для заказчика

Снижение аварийных рисков

Эксперт предотвращает технические ошибки, которые могли бы привести к авариям или внеплановым ремонтам.

Экономия на устранении последствий

Устранить ошибку на стадии проекта или монтажа дешевле, чем при эксплуатации.

Усиление контроля подрядчиков

Заключения эксперта служат аргументом при спорах и могут использоваться в суде.

Соответствие требованиям Ростехнадзора и ПБ

Эксперт помогает подготовиться к проверкам и пройти приёмку без доработок.

В нефтегазовой отрасли риски нельзя исключить полностью — но можно управлять ими. И именно технический эксперт становится тем специалистом, который позволяет обнаружить уязвимые точки до того, как они станут проблемой. Его участие — это не просто проверка, а инвестиция в безопасность, стабильность и долгий срок службы объекта.