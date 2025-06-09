Вечная ценность: почему золото и серебро?
Когда рушатся рынки и обесцениваются валюты, блеск драгметаллов лишь усиливается. Золото сохраняет покупательскую способность столетиями: в Древнем Риме за унцию давали изящную тогу, сегодня – элитный костюм. Серебро же сочетает инвестиционную привлекательность с промышленной востребованностью: от солнечных батарей до нейрохирургических инструментов.
Защита капитала в эпоху неопределенности
Драгметаллы – природная “страховка” портфеля. Они:
- Противодействуют инфляции – цены растут при ослаблении фиатных валют
- Диверсифицируют риски – слабо коррелируют с акциями и облигациями
- Сохраняют ликвидность – золотой слиток легко продать в любой стране мира
“Золото – деньги на черный день. Когда все рухнет, оно будет единственной валютой” – Рэй Далио, миллиардер-инвестор
Спектр инвестиционных возможностей
Современному инвестору доступны десятки инструментов:
- Физический металл – слитки, монеты, мерные слитки (1-100 г)
- Биржевые фонды (ETF) – покупка долей в хранимом золоте без логистики
- Ценные бумаги – акции добывающих компаний и фьючерсы
- Онлайн-платформы – цифровое золото с возможностью конвертации в физическое
Важный нюанс: При покупке слитков требуйте сертификат LBMA – международный стандарт чистоты (99.5% для золота, 99.9% для серебра).