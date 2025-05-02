В одном из детских садов Дагестана прошел военный парад, наделавший много шума в соцсетях. Участие в нем приняли около 200 малышей, одетых в форму разных родов войск. Некоторые дети несли игрушечное оружие, а шествие возглавил «генерал», подъехавший к началу парада на белом автомобиле Mercedes.

Мероприятие состоялось в детском саду «Родничок» в Кизилюртовском районе. Его заведующая Патимат Магомедова призналась, что изначально планировался совсем другой сценарий, но подготовку подвели подрядчики:

«Мастер не успел закончить технику. Пришлось взять то, что было под рукой. Не думали, что получит такой масштаб», — рассказала она изданию «Подъём».

По словам Магомедовой, подобные мероприятия проходят в садике ежегодно, и внимание к параду стало неожиданностью. Тем не менее она уверена: резонанс вышел скорее в плюс.

«Если бы мы знали, что это так разойдётся, готовились бы целый год. У нас бы и техника была, и всё по высшему разряду», — добавила она.

Заведующая подчеркнула, что в акции не было цели милитаризации, а главная задача — воспитание патриотизма с раннего возраста.

«Мой муж служил в Афганистане. У нас в семье всегда была военная закалка, и в работе мы придерживаемся тех же принципов», — отметила Магомедова.

Критика в соцсетях на тему милитаризации детей, по её словам, преувеличена.