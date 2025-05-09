Тайна гибели библейских городов Содома и Гоморры веками волновала умы исследователей. Недавний анализ археологических находок позволил ученым выдвинуть гипотезу о том, что эти древние поселения были уничтожены катастрофическим взрывом, произошедшим в атмосфере над ними.

Предполагаемая мощность этого события оценивается примерно в 20 мегатонн, что сопоставимо с взрывом мощной атомной бомбы.

Центральным объектом внимания исследователей стал внушительный полутораметровый слой, практически полностью состоящий из пепла и сгоревших органических останков. Согласно данным радиоуглеродного анализа, этот слой образовался ориентировочно в 1650 году до нашей эры. В его толще были обнаружены многочисленные раздробленные фрагменты человеческих скелетов. Ученые описывают состояние этих останков как «крайнюю степень расчленения и фрагментации».

Помимо человеческих останков, археологи обнаружили множество осколков керамических изделий, одна из сторон которых оплавилась и превратилась в стекло под воздействием экстремально высокой температуры. Также были найдены мелкие кусочки сырцового кирпича, покрытые характерными «пузырями», свидетельствующими о резком термическом воздействии. Еще одной нетипичной деталью стало полное отсутствие кирпича в фундаментах древних построек, что нехарактерно для археологических памятников этого региона и периода.

Исследователи отмечают, что подобные следы, включая наличие таких элементов, как платина, никель, иридий и железо в определенных концентрациях, можно обнаружить на территориях, где проводились ядерные испытания. Вся совокупность этих данных, как пишет издание Scientific Reports, позволяет предположить, что над древними городами произошел колоссальный воздушный взрыв. Однако точный источник этого катаклизма до сих пор остается неизвестным.

Судя по диаметру зоны поражения, мощность взрыва могла варьироваться в диапазоне от 12 до 23 мегатонн. Более точно сузить эти рамки пока невозможно, поскольку характер воздействия ударной волны и светового излучения на земную поверхность сильно зависит от угла, под которым они достигли земли.

На данный момент изучение руин древних городов порождает у ученых больше вопросов, чем дает ответов. Тем не менее, исследователи не теряют надежды, что будущие находки и более детальный анализ помогут пролить свет на это загадочное событие и дать исчерпывающие ответы на все накопившиеся вопросы о судьбе Содома и Гоморры.