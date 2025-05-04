В ночь на 3 мая Вооружённые силы Украины предприняли массированную атаку на Керчь и Новороссийск, задействовав западные ракеты и три типа морских беспилотников. Несмотря на серьёзную интенсивность нападения, российским силам удалось отразить удар. При этом был потерян один самолёт, что, по мнению экспертов, стало единственным серьёзным тактическим ущербом со стороны РФ. Пишет ЦарьГрад.

Военный обозреватель Юрий Подоляка в своём Telegram-канале отметил, что обе стороны готовились к весенне-летней кампании заблаговременно, но первый раунд остался за Россией. Он подчеркнул, что атаки ВСУ не стали неожиданностью — украинские силы пытались нанести удары по Крымскому мосту и Новороссийской бухте, где после перебазирования из Севастополя сосредоточены главные силы Черноморского флота.

По словам Подоляки, за две волны атаки было уничтожено порядка 300 БПЛА самолётного типа, 23 морских беспилотника, восемь крылатых ракет Storm Shadow, три ракеты «Нептун», а также американский катер Willard. Ещё несколько морских дронов получили повреждения. Он добавил, что противник впервые использовал БЭКи трёх типов: с зарядом, с FPV-дронами на борту и катера с функцией ПВО, причём именно такой БЭК сбил российский Су-30. Экипажу удалось спастись — лётчики были подобраны гражданским судном.

Подоляка подчеркнул, что, несмотря на потерю самолёта, атака на Крымский мост полностью провалилась. Он также отметил, что в ходе отражения налёта были успешно использованы новые средства борьбы с морскими дронами, что позволило предотвратить значительный ущерб.

Военный блогер Михаил Звинчук, автор Telegram-канала «Рыбарь», в свою очередь обратил внимание на необходимость пересмотра подхода к защите акватории Чёрного моря. По его мнению, роль пилотируемой авиации в борьбе с БЭКами должна быть сведена к минимуму. Он считает, что те же задачи эффективно может выполнять беспилотная авиация.

Звинчук подчеркнул, что на расстоянии до 30 км от берега вполне могут применяться FPV-дроны, несмотря на некоторые технические сложности с навигацией. А на больших дистанциях эффективно действует связка разведывательного БЛА ZALA и барражирующего боеприпаса «Ланцет». Он также указал на возможность использования таких аппаратов, как Supercam, «СКАТ», «Альбатрос» и «Орлан» для обнаружения целей на дальних подступах.

По словам блогера, такие решения уже есть в распоряжении российской армии и прошли практическую проверку. Они не только дешевле, но и безопаснее, чем использование тяжёлых и уязвимых пилотируемых самолётов в прибрежной зоне.