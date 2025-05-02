Министерство обороны России подвело итоги боевых действий в зоне ответственности группировки «Запад» за период с 26 апреля по 3 мая. По данным ведомства, только за одну неделю украинская армия потеряла до 1630 военнослужащих, понеся тяжелые потери как в живой силе, так и в технике.

По данным сводки, российские войска нанесли удары по подразделениям 11 украинских бригад, включая танковую, четыре механизированные, а также егерскую, аэромобильную, штурмовую и три бригады территориальной обороны.

В результате боев российские силы освободили три населённых пункта: Каменку и Дорошовку в Харьковской области, а также село Новое в Донецкой народной республике.

Потери противника, по оценкам Минобороны, составили:

до 1 630 военнослужащих убитыми и ранеными;

2 танка;

7 боевых бронированных машин (включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства и американский бронетранспортер М113);

53 автомобиля;

28 артиллерийских орудий, из которых 16 — западного производства;

6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы;

27 складов с боеприпасами.

Минобороны подчеркивает, что активные действия российских подразделений на этом направлении позволили укрепить контроль над стратегически важными участками фронта и нанести ощутимый урон боевым возможностям ВСУ.